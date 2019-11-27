Трое мальчишек, не считая подростка№48 от 27 ноября 2019 Рубрика: Калужане
Каково это: в одночасье стать многодетными родителями и узнать, что двое из твоих детей — инвалиды?
— Нам нельзя в сад, нельзя на детской площадке гулять с другими ребятами. Для моих мальчиков одного чиха достаточно, чтобы уже на следующий день появился бронхит. Если у них температура, то сразу выше сорока. Педиатр к нам, как к себе домой, ходит, — рассказывает Маргарита ЛАНГУЕВА.
Тройной сюрприз
Почти семь лет назад Маргарита и Александр узнали, что вновь станут родителями. Беременность была желанная. Но не обошлось без сюрпризов. УЗИ показало, что у них будет не один малыш, а сразу трое. Молодые супруги были шокированы таким известием. Ведь в их семьях были только двойняшки.
— Я никогда не стремилась стать многодетной матерью, никогда в жизни не думала, что у меня будет столько детей, — рассказывает Маргарита. — Но так сложилось. Такая беременность является сложной, опасной и для будущей матери, и для детей. Поэтому мне предлагали от одного из сыновей избавиться. Ну как я могла кого-то из них убрать!
Сейчас мальчикам уже по 6 лет. И Маргарита, и Александр не могут представить себе, как бы они без них жили.
— Характер у всех разный, — улыбаясь, рассказывает многодетная мама. — Дима более чувствительный, восприимчивый, но исподтишка может всем навалять. Он у нас командир, даже старшим братом пытается понукать. За близнецами присматривает. Когда мы переходим дорогу, следит, чтобы все взялись за руки. А близнецы — Тимур и Артём — два разбойника, им мамка не нужна. Муж шутит, что они пошли всего в него, а Дима — в меня.
Отвоёванная квартира
Тройняшки играют в своей комнате. Оттуда постоянно слышится смех и возня с игрушками. Периодически кто-нибудь подбегает к Маргарите и начинает ей что-то эмоционально объяснять.
Квартира у молодой семьи довольно просторная, места хватает всем: у родителей своя комната, у старшего сына-подростка своя, да и тройняшки «обитают» отдельно.
Но за квадратные метры Лангуевым пришлось побороться. Городская управа пыталась семью с четырьмя детьми и их родственниками поселить в однушке на Правом берегу.
Всё дело в том, что когда-то — ещё до рождения тройняшек — молодая семья со старшим поколением жила на улице Тульской в старом доме. Дом был признан аварийным и опасным для проживания. Семье выделили временное, резервное жильё на Терепце. Здесь и появились тройняшки.
— А потом городские власти сказали, что готово наше постоянное жилье — однушка на Правом, — вспоминает Маргарита.
То, что в семье произошло значительное прибавление, чиновники отказались учитывать: положена однушка — и всё. Лангуевы обратились в суд.
— Даже не представляю, что бы мы в одной комнате делали, как бы все там разместились. Очень помогли Уполномоченный по правам человека Юрий Зельников и его адвокат. Юрист ходил за меня на все суды. Все решения были в нашу пользу. Но городская управа несколько раз их оспаривала.
Планы на будущее
Лангуевы мечтают о собственном доме. Они живут на 9-м этаже. Летом в квартире жарко, как в теплице. Мальчишки-астматики начинают задыхаться. Да и лифт периодически не работает. Каково больным детям подниматься на 9-й этаж, здоровому человеку трудно представить.
— Летом стараемся на даче жить, хоть там и нет нормальных условий. Думаем, может, дачу удастся продать и участок купить. Нам понравилось на Терепце. Очень хороший район. Сейчас пытаемся что-то сделать, чтобы съехать с 9-го этажа. Когда квартиру через суд выбила, я её сразу приватизировала и доли детям раздала, чтобы её, не дай Бог, никто не забрал. А коснулось продать, возникло много сложностей из-за того, что прописаны дети.
Мама в кубе
— Я с ними всё время одна. Муж на работе. Моя мама только по выходным может к нам выбраться. Когда она нас с мужем куда-то отпускает вдвоём, я всё равно не могу расслабиться. Переживаю, как они без меня. Поэтому надолго их с бабушкой не оставляю, — рассказывает Маргарита.
Маргарита живёт в мужском царстве, в окружении пятерых мужчин. Воспитывать тройняшек нелегко, с ними нужно быть всегда начеку. Но эти хлопоты не огорчают, а, скорее, радуют молодую маму. И всё бы ничего, да близнецы оказались очень болезненными.
— Они мне дают жару. Нам даже антибиотики не помогают. У нас простуда сразу с осложнениями: пневмонией, отитом, гайморитом. Врачи говорили: «Это потому, что у вас тройняшки. Произошёл поздний иммунный старт». Но моё материнское сердце подсказывало, что что-то здесь не так. Один сын из тройни, Дима, болеет не так часто и не так тяжело, как близнецы. Всех иммунологов в нашем городе обошла. Появился новый врач на Вилонова. Она сразу у нас установила первичный иммунодефицит, да ещё и астму. Нас направили в Москву. На протяжении пяти месяцев регулярно ездили в столицу. Теперь находимся на поддерживающей терапии, ежемесячных капельницах иммуноглобулина. Они стоят 125 тысяч рублей. Благо, что мы их получаем бесплатно. Но выдают его лишь за день до того, как мы идём «капаться». И я постоянно нахожусь в таком состоянии, будто сижу на пороховой бочке: дадут — не дадут.
Пришлось столкнуться с тем, что со здравоохранением у нас – караул. Мне объяснили, что если отказаться от препарата, то это может привести к летальному исходу. Заболевание вообще не лечится. На поддерживающей терапии мои мальчики будут всю жизнь. У нас была ситуация, когда не давали иммуноглобулин. Это очень страшно. Никогда не думала, что что-то подобное может меня коснуться. Ко мне уже хотели привези столичных журналистов, но тут препарат нам всё-таки дали.
Чтобы получить лекарство, надо было семь кругов ада пройти. Мы ездили в Москву, нам его бесплатно капали там. А в Калуге в это время оформляли инвалидность и добивались, чтобы нам в нашем городе выдавали всё необходимое. Это было непросто. Столько комиссий пришлось пройти, а лекарство нужно срочно. Но без бумажки, печати никто ничего делать не будет. Будете умирать — и то ничего не сделают.
Только сам
В садик тройняшек были готовы взять, но с таким ослабленным иммунитетом родители поняли, что ребята будут болеть постоянно. Поэтому дети всё время с мамой дома.
— А я так хотела выйти на работу. В школу даже не знаю, как пойдём. Если будем также болеть, то переведём на домашнее обучение. Сейчас поедем в Москву, будем проверять, помогает ли нам терапия. Ведь начался сезон простуд, и мальчики опять всё хватают. Хорошо, что до осложнений не доходит. Но так как ещё и астма, то быстро болячки не лечатся.
Александр старается во всём поддержать супругу. А когда Маргарита с близнецами находится на лечении в Москве, очень неплохо справляется с двумя доверенными ему сыновьями.
— Он такие вкусные блюда научился готовить, а до этого и у плиты-то никогда не стоял, — смеясь, рассказывает Маргарита.
Глава семьи — единственный кормилец.
— Как многодетные мы не проходим для льгот: наш доход на каждого члена семьи превышает положенную сумму на 200 рублей. Пособия на детей — 2 800 рублей. У нас есть скидка только на квартплату, потому что воспитываем детей-инвалидов. А «коммуналка» в месяц составляет почти 10 тысяч, — говорит Маргарита.
Такому отношению со стороны государства многодетная мама уже не удивляется. Сначала её в роддоме никто не поздравил: подумаешь, тройню родила. Потом семью с тремя детьми пытались выселить в однушку. При этом почему-то калужской семье Мищенко, у которых в 2018 году родилась тройня, из резервного фонда правительства Калужской области выделено 4,5 миллиона рублей на приобретение жилья.
— Я давно поняла, что для моих детей никто, кроме нас с мужем, ничего не сделает. Тяжело, конечно, и в моральном, и в материальном плане. Ведь мы не планировали, что у нас будет столько детей, не были готовы стать многодетными. Да всё было бы ничего, если бы врачи и чиновники хоть чуть-чуть шли навстречу, хоть как-то помогали, — говорит мама четырёх мальчишек.
Непоседливая троица.
Дима, Тимур и Артём. Когда близнецам приходится отправляться на лечение в столичную больницу, Дима очень скучает по братьям.
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