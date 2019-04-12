Как находить время на чтение, если времени нет вообще

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото Олега СИНГАРЕЕВА.

Советы от успешного предпринимателя, основателя и совладельца нескольких российских и зарубежных компаний, преподавателя бизнес-­школы «Сколково», автора книги «Ошибки на миллион долларов» Павла АННЕНКОВА.

Брать пример с миллиардеров

Каждому из нас едва ли не с пелёнок внушали: книга — ​лучший друг человека. Но, чем старше мы становимся, тем меньше читаем.

— Как вы думаете, сколько примерно книг в год прочитывает работник умственного труда среднего возраста? — ​поинтересовался Павел Анненков у участников своего мастер-­класса, прошедшего в ноябре в рамках калужского бизнес-­форума «Всё по делу!».

Варианты ответов были самые разные: одна, три, четыре… Разгадка шокировала.

— В лучшем случае полкниги! — ​сообщил Анненков. — ​А многие вообще не читают. Долгое время я относился к чтению достаточно спокойно. Как и все, периодически читал три-­пять бизнес-книг в год. В какой-­то момент — это было в 2008-м — я, читая биографии успешных людей и интервью с ними, заметил, что все они говорят о важности чтения. Например, Билл Гейтс читает всегда и много. В каждую поездку он берёт с собой стопку из 10–15 бумажных книг, а дважды в год на неделю уединяется в домике, который находится в удалённом месте, и это время посвящает чтению. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг читает по три книги в месяц. Я подумал, что, если уж эти люди находят время на чтение, то и я смогу.

Хронометраж недели

По мнению Павла Анненкова, отсутствие свободного времени — почти всегда заблуждение. Понять это помогает очень простое упражнение — ​хронометраж недели.

— Нужно каждый день поминутно записывать, что вы делаете. Я записывал действительно всё: сон, туалет, телефон, еда… У меня даже был такой раздел — «Тупить». Это когда я ничего не делал. Тупить, кстати, тоже нужно — ​помогает мозгу отдыхать.

Когда я посмотрел, на что трачу время, то ужаснулся. Больше всего его уходит, конечно, на сон. Потом — ​работа. На третьем месте — ​поездки на машине. С тех пор я стараюсь ездить в офис реже, встречи назначаю недалеко от дома. За счёт этого ежедневно можно экономить много времени. Машину я, кстати, продал. У меня уже года два нет автомобиля. Стал чаще ездить на такси, в общественном транспорте, где можно читать. Рекомендую сделать это упражнение. Иногда нам кажется, что мы что-­то делаем, но на самом деле это не так.

Как выбирать книги для чтения

— Важный момент — ​что читать? Первый принцип: слушайте тех людей, которым доверяете. Периодически они советуют книги, которые произвели на них впечатление. Если у вас этот человек вызывает уважение, если вам интересно то, что он делает, значит, и книги, которые он выбирает, скорее всего, будут вам полезны.

Периодически разные издания публикуют списки «Лучшие книги года». Их тоже можно включить в свой список для чтения.

Я стараюсь читать книги о тех навыках и знаниях, которые нужны мне в конкретном месяце. Например, сейчас меня интересует тема удалённой работы, и я читаю об этом.



Чередовать книги

— Когда читаешь сложную книгу, периодически хочется её бросить. Хорошие книги вообще, как правило, большие, толстые и нудные. Если чувствую, что чтение идёт тяжело, то откладываю книгу в сторону и беру другую, ­полегче. Благодаря этому продолжаешь читать, у тебя не падает энергия, есть мотивация читать дальше. Иногда я читаю ­одновременно две книги. Это ещё один мой лайфхак — ​чередовать чтение лёгких и тяжёлых книг.

Завести цитатник

— Чтобы запоминать прочитанное, я делаю выписки из книг и стараюсь каждый день находить 15 минут на то, чтобы перечитывать их. Например, сейчас я перечитываю выписки, сделанные в ноябре 2013–2017 годов. Когда делаешь это по нескольку раз, то содержание книги уже ни за что не забудешь.

Сформировать привычку

— У меня всегда с собой есть книга. Я читаю везде: если сижу в кофейне, когда бываю в аэропорту, жду кого-­то, еду в такси. Кажется, это мелочь, но в итоге набегает нормально. Чтобы прочитывать шесть книг в месяц, нужно читать всего по полчаса в день и ​сконцентрированно — ​один раз в неделю по полдня. Обычно я делаю это по субботам. 6 книг в месяц — ​72 в год.

Чтение — ​это просто привычка, которая, как любая другая, формируется 21 день. Это как в спорте. Сначала сложно, а потом чем больше читаешь, тем быстрее это делаешь. Мозг учится быстрее воспринимать информацию и обрабатывать её. Поэтому читайте везде, всегда берите с собой книгу. Слушайте аудиокниги. А ­дальше у вас появится привычка, любовь к чтению, которая становится частью вашей жизни.

ОТ АВТОРА

Кстати, я опробовала советы Павла Анненкова и теперь могу подтвердить: это действительно работает. Рекомендации помогли мне в течение всего одной недели дочитать книгу, которую я не могла одолеть с лета. Не потому, что неинтересная, а потому, что на чтение никак не находилось времени. После мастер-­класса Анненкова убедилась в том, что 30–40 минут в день на книги точно можно найти. Главное — ​правильно расставить приоритеты и отдать предпочтение разделу «Чтение», а не разделу «Потупить».

МНЕНИЕ В ТЕМУ

Моя коллега Елена ФРАНЦУЗОВА — ​тоже «работник умственного труда», но совсем не среднестатистический. Ежегодно Лена прочитывает около 50 книг. Мы попросили рассказать, как ей это удаётся.

— Особых секретов нет. Человек всегда находит время на то, что для него по-­настоящему важно. Кто-­то бегает по утрам, кто-­то вечерами смотрит сериалы или играет в компьютерные игры. Я ​читаю. Книги сопровождают меня в поездках на море, дачу и даже в роддом. Я уже не могу без них обходиться. Бывает, что произведение читается быстро, а иногда идёт ни шатко ни валко. В этом плане хорошо стимулирует библиотека. Книги я беру там, и к определённому сроку их надо сдать. Поэтому хочу не хочу, а за месяц я должна прочесть всё, что взяла. Обычно это 3–4 книги. Если уж совсем не укладываюсь в сроки, тогда продлеваю. Но такое бывает редко.