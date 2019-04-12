Калужскому губернатору влетело за плохие дороги

Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.

Экипаж императора Александра I пришлось спускать с горки на руках.



Занимал высокие посты

В 1816 году калужским губернатором стал Никита Кузьмич Омельяненко.

Родился он в 1779 году в Полтавской губернии. В 13 лет поступил на службу канцеляристом Конотопского нижнего земского суда, затем служил в Черниговской и Полтавской казенных палатах. Продвинулся по служебной лестнице, занимал высокие посты в канцеляриях князя Багратиона, Кутузова и Барклая-де-Толли.

Интересные факты жизни Омельяненко приводит крае­вед Олег Мосин. Он пишет, что однажды острая на язык светская дама, фрейлина русского императорского двора Александра Смирнова-Россет подметила, что Омельяненко, когда служил у Барклая-де-Толли, «накрал богатое состояние».

В 1814 году Никита Кузьмич был произведён в действительные статские советники, а спустя два года стал калужским губернатором. Известен он в первую очередь тем, что во время его управления губернией, в 1823 году, завершилось сорокалетнее строительство Гостиного двора. Но первоначальному замыслу он не соответствовал: между корпусами должны были быть возведены арки. Никита Кузьмич предписал калужским купцам, чтобы «… между построенными корпусами сделаны были зонты с кружалами». Но распоряжение осталось невыполненным.



Виноваты дожди

Омельяненко 9 лет был калужским губернатором. За это время ему приходилось встречать царственных персон, которые, надо заметить, не баловали Калугу своими визитами. Приезжали в наш город император Алек­сандр I и великий князь Михаил Павлович. Александра Осиповна Смирнова-Россет в своих воспоминаниях писала: «… когда Александр ехал в Калугу, не знаю, где был крутой спуск, погода стоя­ла дождливая, и губернатор Омельяненко целую неделю сам ездил осматривать дорогу… 8000 мужиков работали ночь и день, клали хворост и засыпали песком и щебнем, но неумолимый дождь смывал весь труд к утру. Император приехал не в духе. С горы пришлось спускать его экипаж на руках.

— Дорога очень дурна, — ​сказал он сердитым тоном.

— Ваше величество, 8000 человек работали целую неделю.

— 50000, милостивый государь, когда едет ваш император, — ​ответил царь губернатору».

А 31 мая 1823 года на жительство в Калугу привезли султана Малой киргизской орды Арунгиза Абулгазиева (Аригази-Абдул-Азис). Он приехал со свитой и прожил здесь десять лет. На родине у него остались три жены. На содержание султана городская казна выделяла ежемесячно по 1500 рублей ассигнациями, включая 100 рублей на свиту. 24 августа 1833 года Арунгиз умер от «простудной горячки», выпив графин квасу прямо из погреба. Похоронен в Калуге.

На балу с Жуковским

Никита Кузьмич Омелья­ненко был знаком с поэтом Жуковским. Жуковский посетил Калугу 11 июля 1837 года и вечером на балу встречался с Омельяненко и его семейством, а на следую­щий день Василий Андреевич ездил к нему с визитом. В Калуге Жуковский посетил артиллерийский парк, гимназию, здание которой ему понравилось. Был он в Лаврентьевском монастыре, где почтил память писателя Юрия Нелединского-​Мелецкого, героев вой­ны 1812 года Багговута и Всеволожского. В своём дневнике Жуковский отметил, что по пути из Калуги проезжал мимо села Озёрское Перемышльского уезда, имения Омельяненко.

Не пощадил ни крестьян, ни помещиков

В то время, когда гу­бернию возглавлял Омелья­ненко, процветало жестокое отношение помещиков к крепостным. На жалобы кре­с­ть­ян Омельяненко реагировал так: «Взяв оного крестьянина Васильева, заклепал в оковы, обрил ему голову и бороду и посадил в городовой калужский замок… А потом ещё было посажено… восемь человек, из коих были биты палками, кои от жестоких побоев умре трое, а двое волею Божию помре, а остальные ещё трое и по сие время находятся и ожидают почти таковой же участи».

Но если помещики нарушали закон, Омельяненко был строг и к ним. Однажды узнал, что калужская помещица Никонова незаконно продала малолетних крестьянских детей. Губернатор назвал её поступок «непозволительным и противозаконным», потому что продажа «… людей поодиночке и без земли, а тем более от семей, от отца или матери дочь или сына, воспрещается». По его предписанию земский суд «детальнейше наблюдал, дабы г-жа Никонова впредь до решения дела ни одного человека из показанного имения не продавала и не вывозила».

Предводитель дворянства

Никита Кузьмич оставался в должности калужского губерна­тора до 2 февраля 1825 года. Потом был перемышльским уездным предводителем дворянства, калужским губернским предводителем дворянства.

Женат быд дважды. Известно, что первую жену звали Анисья Григорьевна. Второй женой Омелья­ненко была потомственная дворянка Екатерина Алексеевна, дочь отставного майора Алексея Андреевича Охотникова и княжны Натальи Григорьевны Вяземской, за которыми в Калужской губернии числилось приличное количество земель и 1200 душ крепостных крестьян.

Умер Никита Кузьмич 10 сентября 1855 года на 78 году. Похоронен в селе Озёрском Перемышльского уезда.