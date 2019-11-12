Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото Светланы ТАРАСОВОЙ.

Калуге проходит общественное обсуждение проекта планировки и проекта межевания этой территории. Правда, особого интереса горожане к нему не проявляют.



Окрестности Окской железной дороги много лет напоминают кадры из фильма, снятого в жанре нуар. Рельсы с полусгнившими, утопающими в грязи шпалами, вдоль которых навалены пакеты с мусором, строительные отходы, старая мебель. Депрессивные бетонные заборы, гаражи и постройки, стены которых пестрят граффити. Кое-­где встречаются более «благополучные» участки с коттеджами и новостройками, но общую картину разрухи они не спасают.

Надо что-­то делать

Разговоры о том, что эту территорию нужно благоустроить, ведутся в Калуге лет шесть. Самые первые проекты межевания и планировки разработали ещё в 2016 году специалисты из Ярославля. Документ предполагал строительство улично-­дорожной сети с жилой застройкой. Но его отклонили.

— На прошедших публичных слушаниях было очень много негативных высказываний от жителей данной территории, — ​рассказывала на заседании градсовета в октябре 2018 года главный специалист Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Наталья КЕЗИНА. — ​В итоге вынесли решение: ​предложить городскому голове отклонить данную документацию. Замечания, которые были названы, разработчики не устранили, повторно документация представлена не была.

Новые торги на разработку проектов планировки и межевания объявили в конце мая 2019 года. Заявку на участие в них подала только одна компания из Санкт-­Петербурга. С ней и заключили контракт.

Одно из трёх

В конце июля в Интернете стартовал опрос, в котором представители проектировочной организации предложили калужанам выбрать один из трёх вариантов развития территории.

Вариант № 1 предполагал переустройство железной дороги в городскую улицу. Вариант № 2 предусматривал строительство пешеходной зоны, велодорожек, зелёных зон, детских и спортивных площадок, скейтпарков.

Третий вариант был комбинированным. На участке от улицы Билибина до улицы Жукова предлагали сделать пешеходную зону (по варианту 2), а на участке от Жукова до Болдина — ​улицу (по варианту 1).

В опросе приняли участие 2164 человека. Почти 41% проголосовал за второй проект. За строительство городской улицы высказались 32,5% интернет-­пользователей. Комбинированному проекту отдали предпочтение 26,5%.



Велодорожки в никуда?

14 ноября проект межевания и планировки территории Окской ветки вынесли на общественное обсуждение. Решение, разработанное питерскими специалистами, предусматривает строительство велопешеходной улицы протяжённостью 4,5 км. Ширина тротуаров и велосипедной дорожки на всём её протяжении составит по 3 метра каждая. Велодорожку предлагают выполнить из асфальтобетона, а тротуары — из крупноразмерного натурального камня. Насыпь, согласно документации, укрепят с помощью геосинтетических материалов и засеют травой. Прилегающую территорию предложили благоустроить.

— Этот документ вызвал у меня несколько вопросов, — ​прокомментировал «Калужскому перекрёстку» эксперт по недвижимости Кирилл ГУСЕВ. — ​Например, по местам пересечения пешеходно-­велосипедных связей и достаточно загруженных проезжих улиц. Как это будет реализовано? Участок от улицы Билибина до улицы Баррикад более или ­менее понятен. Согласен, что там должны появиться общественная зона, велосипедно-­пешеходная связь, поскольку рядом и Дворец спорта, и новый жилой комплекс, который рано или поздно построят. То есть более или менее понятно, как будет развиваться этот район.

А вот понимания, какое развитие планируется на участке дороги от Маршала Жукова и дальше, через гаражи, частный сектор, по направлению к улице Болдина и набережной, сейчас нет. Территорию от Тульской до Болдина огибает частный сектор. От реки Киёвки этот участок отделяют гаражи, «промки». Делать здесь пешеходную зону — ​идея так себе.

Ну и с точки зрения велосипедной доступности есть вопросы. Куда поедут люди с Московской площади? На «Спичку»? А что там делать? Меня эти вещи немного смущают.

Если думать на перспективу, я бы эту территорию «приземлил». Кое-­где напрашиваются дороги, потому что, если транспортной связи не будет и будет только связь пешеходная, не очень понятно, как она станет работать.

Если документ, который представлен на общественное обсуждение, необходим только для того, чтобы участок был передан городу, то он для этого прекрасно подходит. Но как план к реализации — ​нет, он должен быть больше привязан к районам, через которые проходит дорога.

— Это проекты планировки и межевания территории, а не варианты благоустройства, — ​пояснила нам Наталья Кезина. — ​Мы просто определяем место, где пройдёт эта улица: от Болдина до Билибина. Проект межевания является единственной основой для изъятия земельного участка у РЖД. Без этого документа изъятие невозможно. Всё, что касается пересечений, благоустройства, будет разрабатываться в архитектурно-­строительной документации. Сейчас мы это не обсуждаем.

Что дальше?

Общественное обсуждение продлится до 19 декабря. Если замечаний и предложений по нему не поступит, то, возможно, до конца года документ утвердят. Скорее всего, это случится, потому что особого интереса к теме горожане пока не проявили. Возможно, калужане просто не знают об этой процедуре. Но, даже если бы и знали, полноценно принять участие в ней смогли бы только те, кто разбирается в градостроительных вопросах.

При условии, что проект до конца года утвердят, возможно, в течение следующих шести месяцев город, наконец, сможет изъять земельный участок и начать работу над проектом его благоустройства. Если, конечно, позволят средства.

— Думаю, что в обозримом будущем удастся реализовать отрезок от улицы Билибина до Маршала Жукова, потому что там понятная застройка, — ​считает Кирилл Гусев. — ​Другой участок — ​это более отдалённая перспектива. Его реализация зависит в том числе от строительства большой дороги, которая, согласно генплану, заложена по другому берегу реки Киёвки. Нужно понимать, как будут взаимодействовать эти планы. В любом случае эту тему нужно широко обсуждать — ​на разных площадках, с привлечением экпертов. Причём обсуждать надо не отдельный проект Окской ветки, а вообще развитие конкретных районов, через которые она проходит. Нужно понимать, какие у них потребности и что мы хотим от них в будущем.