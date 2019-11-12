Мамин клуб как профилактика эмоционального выгорания

Автор: Оксана ИВАНОВА. Фото автора.

В Калуге появилось место для общения женщин с детьми.

Всё началось с обсуждения в социальной сети «Фейсбук». Калужанка Оксана Сторчак сделала на своей странице репост статьи журналиста, автора книги «Еда, сон, любовь» Ирины Рюхиной. Публикация была посвящена трагедии, которая произошла в ноябре в Москве. 36-летняя жительница столицы выбросила из окна девятого этажа двух своих маленьких детей, а затем покончила с собой. Женщина страдала послеродовой депрессией.



«Не отсвечивай, мама»

«Про послеродовую деп­рессию теперь заговорили. Но до сих пор тема изоляции матерей не осознаётся, — ​пишет Ирина Рюхина. — ​Если говорить глобально, причина таких ситуаций и состояний прежде всего в том, что на женщину-­мать сегодня обществом взваливается абсолютно непосильный груз. Всегда, на протяжении сотен тысяч лет, в воспитании детей участвовала вся большая семья. Чисто математически: чтобы выкормить ребёнка до его независимости, требуется примерно 13 млн. калорий! Для одного человека это нереально. Антрополог Мередит Смолл пишет, что для спокойной, ненапряжённой жизни в семье на каждого ребёнка до 12 лет должно приходиться трое включённых в уход за ним взрослых. А из страшной новости мы знаем, что мать оставалась с двумя детьми без чьей бы то ни было помощи с раннего утра и до ночи. Груз скольких людей она приняла на себя в одиночку?! А когда женщина с ребёнком пытается выйти за пределы своей квартиры, её начинают кнокать, говорить, что она должна сидеть дома и «не отсвечивать». Конечно же, это удобно обществу. Вот только, когда женщина с ребёнком «не отсвечивает», годами вытягивая непосильную ношу социальной изоляции, то кончается это уже ясно чем».



Что такое «Ухти-­тухти»

Обсуждение публикации получилось эмоциональным, на несколько десятков комментариев. Их авторы — ​в основном женщины, мамы — ​писали о своём опыте материнства. И не у всех он был радостным. Большинство растило своих детей по тому же принципу: «всё в одни руки».

«Мне в этом плане повезло, — ​написала одна из участниц обсуждения. — ​После родов у меня был клуб — ​сообщество мам, которые регулярно собирались вместе с детьми, общались, пили чай. Уверена, без этих встреч мне было бы сложнее. Поэтому я за то, чтобы такие клубы были и чтобы они были доступны и регулярны».

Идея понравилась многим. Поддержала её и заведующая сектором экспозиционной и культурной деятельности Инновационного культурного центра Анна СЕНАТОВА. В качестве площадки для проведения «мамских» встреч она предложила ИКЦ. Так и появился Мамин клуб «Ухти-­тухти!»

— Большинство молодых мам оказывается не готово к тому, что активная и кипучая жизнь для них внезапно закончилась и на смену ей пришла практически полная социальная изоляция, что большую часть времени они вынуждены теперь проводить один на один с ребёнком, — ​говорит Анна Сенатова. — ​У многих мам неизбежно накапливается целый вал проблем, вопросов, даже комплексов, поэтому им абсолютно необходима своя среда, дружелюбная и понимающая. Такое место, где можно поделиться страхами и задать вопросы специалистам, опытным мамам. Где не стыдно попросить совета и помощи, где тебя поддержат, а если надо — ​пожалеют. Это очень важно, на мой взгляд, чтобы нашлись те, кто не осудит за слабость и откровенность, а поддержит ​советом или делом.



Разорвать замкнутый круг

Встречи в клубе «Ухти-­тухти!» проходят раз в неделю, по субботам, в 16:00, в Инновационном культурном центре.

— У нас мамы смогут пообщаться с психологами, дефектологами, логопедами, — ​говорит руководитель клуба, педагог, мама троих детей Елена НИКИТИНА. — ​Приходить можно и нужно с детьми. У нас всегда есть специалисты, которые позанимаются с ребёнком, пока мама занята. В рамках наших встреч планируются мастер-­классы, интересные и взрослым, и детям, актёрские тренинги, театрализованные представления.

Первая встреча в Мамином клубе состоялась в прошлую субботу, 7 декабря. Неожиданно она превратилась в очень откровенный разговор о проблемах, с которыми сталкиваются многие родители. О том, как жизненные установки, сценарии, мифы о материнстве и воспитании, сложившиеся в обществе, мешают женщинам жить в гармонии с собой и своими детьми.

— У каждой из нас есть представление о том, какой должна быть мама. Оно складывается из того, что говорили нам наши родители, из прочитанной литературы, — ​рассуждает психолог Светлана СТЕПАНОВА. — ​Мы сравниваем себя с этими образами и понимаем, что либо эмоционально проигрываем им, либо они вообще не имеют к нам никакого отношения. Отсюда ​чувство вины, неуверенности в себе, которое хорошо чувствуют дети. Важно понять, что нет ни одной мамы, которая могла бы сказать о себе: «Я всё сделала правильно, ​так, как мечтала и хотела». Идеальных мам не бывает. Если это вовремя осознать, избавиться от чувства вины, комфортнее станет всем: ​и маме, и её детям.

Часто родителям не хватает грамотного педагогического и психологического сопровождения, просто элементарного общения. Они сосредоточены на себе, на своих переживаниях. Очень хочется разорвать этот замкнутый круг.



Эксперимент для мам

Следующая встреча в клубе для мам состоится 14 декабря. Родители вместе с детьми будут делать мультипликационный фильм. На 21-е запланировано рисование песком на светящемся столе. 28 декабря участников клуба ждёт спектакль «Мохнатое Рождество», подготовленный актёрами «Театра Ку». В планах также есть встреча с фитнес-­инструктором, который расскажет, как мама может поддерживать себя в хорошем физическом состоянии.

— Наш клуб — ​это в какой-­то степени эксперимент, — ​говорит Елена Никитина. — ​Мы открыты любым интересным идеям и, конечно, всегда рады новым знакомствам.

— Я уверена, что к Елене и её коллегам-­единомышленникам притянутся такие же тёплые люди, как они, — ​уверена Анна Сенатова, — ​мамы будут возвращаться в клуб снова и снова, и он получится таким, каким мы его и задумали. Я и сама с удовольствием приду и расскажу, как в своё время растила своего сына. Ему, кстати, уже 31!