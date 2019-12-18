У Деда Мороза – женское лицо

Главного зимнего волшебника на новогодних утренниках в детских садах играют дамы.

— Конечно, дети сейчас другие, погружены в компьютер, гаджеты. Но на утренниках они всё равно такие же, как и раньше — непосредственные, восторженные. Ждут сказку, подарки, смотрят, а что там в мешке у Деда Мороза, — ​рассказывает педагог-психолог и по совместительству Дед Мороз детского сада «Белоснежка» Светлана ПАТЕЮК.

Дед Мороз всё же тает

Впервые Светлана перевоп­лотилась в зимнего волшебника 11 лет назад.

— Музыкальный руководитель мне говорит: «Посмотри на девчонок — ​худенькие, маленькие. Им только Снегурок играть! А ты высокая, да и комплекция у тебя более подходящая!» Согласилась, — ​вспоминает она. — ​Но что я тогда пережила! Было очень страшно. Полный зал родителей! Ведь обычно на новогодние утренники приходят все — ​и бабушки, и дедушки. Я из-за шторки на них смотрю: мама дорогая! У меня руки, ноги трясутся!

Сколько лет прошло, а волнение Светлану накрывает перед каждым утренником.

— Первые слова скажу и тогда полегче. Начинаются игры, хороводы. У меня бывает и по два, и по четыре утренника. Волнение и жара — ​две беды Деда Мороза, — говорит она.

После утренника ​пот с волшебника течёт в три ручья:​и борода, и волосы сделаны из синтетики.

— Когда утренники идут друг за другом, приходится вывешивать халат и сушить бороду, — ​рассказывает Светлана.

Но ни искусный грим, ни замысловатый костюм не могут провести детей.

— Ребята меня узнают. Единственный Дед Мороз в очках — ​это я. Поэтому в последние годы надеваю контактные линзы. Забавно наблюдать, как дети внимательно тебя разглядывают, пытаясь угадать, кто в этот раз Деда Мороза играет. Начинаешь говорить и слышишь: «О, Светлана Валентиновна!» Голос узнают, и внешне, как ни загримируйся, всё равно остаёшься собой, — ​говорит женщина. — ​Сейчас всё больше детей, которые говорят: «Деда Мороза не бывает!» Я их, конечно, пытаюсь раз­убедить: «Тебе же подарки под ёлочку кто-то приносит!» — ​«Это мама и папа». То есть и дошкольники в волшебство не верят. А раньше все верили: ​Дед Мороз пришёл, подарки принёс, по-другому и быть не может.

А вообще я считаю, что мы — ​воспитатели и педагоги — ​Снегурочки и Деды Морозы круглый год. Только без костюмов. Пример личный должны показать, чему-то научить, как-то детям помочь. А на утренниках просто перевоплощаемся, чтобы каждый ребёнок поверил в сказку. Те, кто работает в детских садах, имеют большой бонус — ​от детей получают заряд энергии. А утренник — ​это взрыв положительных эмоций!



В этом Деде Морозе трудно узнать 18-летнюю Таисию РОДИНУ.



Волшебник со стажем

Вот уже 55 лет Таисия РОДИНА каждую зиму в садах играет Деда Мороза.

— Когда мне было 18 лет, я пришла в детский сад воспитателем. На первом же утреннике меня попросили быть Дедом Морозом. Попыталась отказаться, но уговорили. Надели на меня две телогрейки и толстые ватные штаны. С тех пор, в каком бы детском саду я ни работала, меня всегда просят быть Дедом Морозом. Может быть, потому что во мне сохранилась детская душа. И так мне это нравится, что я остановиться не могу.

Люблю наблюдать на утренниках за детьми, у них глаза такие добрые, счастливые. Как они смеются, радуются. Вот это настоящий кайф! Современные дети от прежних отличаются тем, что они другие слова употребляют. Они уже не фотографироваться зовут, а сделать селфи. Но всё равно такие же непосредственные, радостные.

Возраст, считает пенсио­нерка, лишь помогает ей создать более точный образ.

— У меня свои седые волосы — ​парик не нужен, да и нос картошкой, курносый, какой и должен быть. Я уже приспособилась, гримируюсь быстро. Сейчас костюмы стали удобнее: ​бороду делают вместе с головным убором.

А чтобы голос стал низким, за несколько дней до выступ­ления Таисия пьёт холодные напитки — ​компоты, газировку и злоупотреб­ляет мороженым.

— Бывают ситуации непредвиденные, ​приходится подстраиваться по ходу действия. Например, раньше и в яслях проводили утренники. Дети совсем маленькие — 2–3 года. Вхожу, смотрю, один заплакал, второй. В итоге человек пять-шесть стали реветь и к двери тянутся. Я скумекала, ​спряталась за ёлку и оттуда говорю: «Детки, не бойтесь меня, я добрый, я сам вас боюсь! Пришёл один из леса, а вас, смотрите, как много. Я спешил к вам, бороду расчесал, новые варежки справил, гостинцев сколько принёс!» И вроде ситуация стала налаживаться. Дети успокоились.

Ещё помню утренник в санатории в бору. Валенки какие-то мне подобрали. Когда я подходила к крыльцу, то валенками за порог задела — или задел, как правильно-то? Ведь я уже была в образе Деда Мороза. Зацепилась ими, да и не заметила. А дети смеются: «Дедушка Мороз, у тебя валенок рваный» — «Ой, ребятки, это я по лесу бежал, спешил к вам!»

Мне нравится, когда Дед Мороз появляется не из-за двери, а сначала идёт по улице, машет рукой. У детей такая радость! У окна с родителями собираются, встречают.

Я после утренника чувствую такой душевный подъём! Вот в песни поётся: «Лет десяток с плеч долой!» Да у меня все 50 скидываются одним махом!

Дедом Морозом не каждый сможет быть. Надо иметь доброе сердце, знать детскую психологию. В детских садах ведь работают мужчины — ​электрики, сантехники, дворники. Никогда им не предлагают. Не получится! А воспитатель каждого ребёнка знает, к каждому найдёт подход.

Я как Дед Мороз хочу поздравить калужан с наступаю­щим Новым годом. Желаю, чтобы все были такими же, как зимний волшебник — ​добрыми, простыми, лас­ковыми! Будьте, как дети, любите, жалейте, прощайте друг друга, а остальное — ​суета, без которой можно прожить. ◘