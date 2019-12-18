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№51, от 18 декабря 2019
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«Крысиный» год: понтон, прощай! И здравствуй, кризис!

№51 от 18 декабря 2019 Рубрика: История нашего города
«Крысиный» год: понтон, прощай! И здравствуй, кризис!

Согласно восточному календарю, 2020-й является Годом Белой Металлической Крысы. В новейшей истории России, отсчёт которой идёт с 1991-го, это будет уже третий «крысиный» год. Любопытно, что именно тогда, в «крысиные» 2008-й и 1996-й, в нашей стране выбирали двух из трёх президентов. И Путина среди них нет. В преддверии очередного Года Крысы мы решили вспомнить, какими ещё событиями запомнились 2008-й и 1996-й.

Бронзовая театралка
2 апреля 2008 года в Калуге возле здания драмтеатра появился памятник зрителю, ​точнее зрительнице. Бронзовая скульптура представляет собой фигуру молодой женщины, которая держит в руках табличку с надписью: «Нет лишнего билетика?» Памятник пользуется у калужан большой популярностью. Появилось даже несколько примет, связанных с бронзовой театралкой. Например, народная молва утверждает, что если потереть о сумочку театралки монетку и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется.
Кстати, в 2008-м «Калужский перекрёсток» проводил фотоконкурс «Ищем двойников бронзовой театралки». В нём участвовало 14 калужанок. Победительницей конкурса стала Яна Балабанова. В подарок от директора Калужского драматического театра Александра Кривовичева девушка получила настенные часы с символикой театра и пригласительный билет на открытие нового творческого сезона.
Может, спустя 10 лет повторить конкурс? 

Новый мост и троллейбус до Правого
В апреле 2008-го в областном центре произошло ещё одно ЧП: во время реконструкции старого моста через Оку рухнули его пролёты. В этот момент по нему проезжал кран, в котором находилось несколько рабочих. Один из них погиб на месте, двое скончались в больнице.
Реконструкция объекта закончилась 21 ноября. А уже на следующий день, 22-го числа, состоялось торжественное открытие нового моста через Оку. Тогда же по нему проехал первый троллейбус на Правый берег. 

#понтонанет
Тот год был не только «крысиным», но и високосным, в котором самым «нехорошим» днём считается 29 февраля.
По мнению наших предков, это «самый бедственный день для всех возможных несчастий». Для Калуги данное утверждение сработало по полной программе. 29 февраля 2008-го, через несколько секунд после того, как часы пробили полночь, на реке Оке произошла подвижка льда. Она была настолько мощной, что тросы, удерживавшие прикреплённые к берегу понтон, баржу и теплоходы, оборвались, и плавсредства унесло вниз по течению.
Больше всего не повезло понтонной переправе: её буквально разорвало на куски. Позже выяснилось, что понтон был старый, нелицензированный, эксплуатировать его нельзя.
Сейчас в тёплое время года с левого берега Оки на правый и обратно можно добраться на пароме. Но калужане до сих пор скучают по понтону и просят чиновников вернуть его. 

Магия трёх восьмёрок
В 2008 году в Калуге случилась свадебная лихорадка, связанная с датой 08.08.08.
В этот день в областном центре поженились 118 пар! На тот момент это был абсолютный рекорд для нашего города.
Интересно, что некоторые новобрачные долго и счастливо жили в гражданском союзе. Оформить отношения официально они решили в надежде, что брак, заключённый в такой день, будет счастливым и долгим. Интересно, оправдались эти ожидания? 

Женихам запретили носить невест на руках
Летом 2008-го в центре внимания калужан оказался ещё один мост — ​Каменный. Началось всё с того, что областные чиновники возмутились пробками, которые возникали на мосту по вине новобрачных.
Как известно, в Калуге есть традиция: женихи после церемонии бракосочетания переносят невест через мост. Так вот, чиновники всерьёз решили покончить с этим.
В пятницу и субботу возле Каменного моста дежурила патрульная машина ГИБДД. Стражи порядка следили, чтобы свадебные кортежи не останавливались и не создавали транспортных заторов. Но женихи и невесты оказались хитрее. Хитрость заключалась в следующем: машина, в которой ехали молодые, как будто бы ломалась. И пока водитель искал причину «поломки», новоиспечённый супруг хватал свою суженую на руки и перебегал с ней через Каменный мост. 

Без «Сити-Парка»
Главным разочарованием 2008 года стало сворачивание проекта «Сити-Парк Калуга». Его строи­тельство должно было начаться осенью. Но московские архитекторы и руководство региона так и не договорились о том, как должна выглядеть набережная Яченского водохранилища.
В итоге средства, выделенные на строительство «Сити-Парка», инвестор перебросил на аналогичный проект в Ярославле, где он был успешно реализован. А калужские власти до сих пор решают, что делать с набережной водохранилища. 

КиноКалуга
Летом 2008-го город превратился в съёмочную площадку. Сначала снимали сериал «Цыганочка с выходом», а следом — сериал «Дальнобойщик и его жёны» (вышел под названием «Семь жён одного холостяка»). Свою любовь к Калуге киношники объясняли её разноплановостью.
Мол, у нас можно снять много разных городов. Единственная проблема, с которой столкнулись москвичи, —  отсутствие гостиниц. С тех пор отелей в нашем городе стало намного больше, а вот с разноплановостью наступил полный кризис. 

Конец света и воды
В конце 2008 года почти вся Калуга сначала осталась на полдня без воды, а потом — ​без света. Причиной первого ЧП стало повреждение водопровода на улице Кирова.
Второе произошло из-за сильного снегопада, который случился в Калужской области в ночь на 10 декабря. Под тяжестью снега деревья начали ломаться и падать на провода. В итоге в сетях федеральной компании, обеспечивающей электричеством Калугу, произошли замыкания и обрывы. Из-за этого город на несколько часов погрузился в буквальном смысле во тьму. 

Лекарство от кризиса
В обиход это слово прочно вошло именно тогда, в 2008-м. Несколько предприятий из-за того, что не было заказов, приостановило работу, их сотрудники отправились в бессрочные отпуска.
Руководство региона призывало калужан не паниковать. Губернатор лично пообещал, что необоснованных увольнений не случится. А тогдашний мэр Калуги Николай Любимов, который нынче губернаторствует в Рязани, распорядился подготовить для людей, находящихся в вынужденных отпусках, специальную культурно-развлекательную программу до конца января — ​чтобы не болтались без дела и не думали о плохом.
Пожалуй, такая программа не помешала бы калужанам и сейчас. 

 ПОСЛЕСЛОВИЕ  

30 лет счастья
2008-й «крысиный» доставил нам немало проблем. Но, может быть, в 2020-м, тоже «крысином», этот кризисный цикл закончится и начнётся новый — ​более успешный, чем предыдущий? Вот и астрологи говорят, что новый год станет для России временем перемен. Например, известный российский астролог Павел Глоба уверен, что в конце Года Белой Крысы начнётся новый цикл продолжительностью 30 лет, который, по мнению астролога, будет временем расцвета для нашей страны.
Хороший прогноз, ​нам нравится. Сбудется или нет, через 12 лет расскажем.

 



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