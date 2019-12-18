«Крысиный» год: понтон, прощай! И здравствуй, кризис!
Согласно восточному календарю, 2020-й является Годом Белой Металлической Крысы. В новейшей истории России, отсчёт которой идёт с 1991-го, это будет уже третий «крысиный» год. Любопытно, что именно тогда, в «крысиные» 2008-й и 1996-й, в нашей стране выбирали двух из трёх президентов. И Путина среди них нет. В преддверии очередного Года Крысы мы решили вспомнить, какими ещё событиями запомнились 2008-й и 1996-й.
Бронзовая театралка
2 апреля 2008 года в Калуге возле здания драмтеатра появился памятник зрителю, точнее зрительнице. Бронзовая скульптура представляет собой фигуру молодой женщины, которая держит в руках табличку с надписью: «Нет лишнего билетика?» Памятник пользуется у калужан большой популярностью. Появилось даже несколько примет, связанных с бронзовой театралкой. Например, народная молва утверждает, что если потереть о сумочку театралки монетку и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется.
Кстати, в 2008-м «Калужский перекрёсток» проводил фотоконкурс «Ищем двойников бронзовой театралки». В нём участвовало 14 калужанок. Победительницей конкурса стала Яна Балабанова. В подарок от директора Калужского драматического театра Александра Кривовичева девушка получила настенные часы с символикой театра и пригласительный билет на открытие нового творческого сезона.
Может, спустя 10 лет повторить конкурс?
Новый мост и троллейбус до Правого
В апреле 2008-го в областном центре произошло ещё одно ЧП: во время реконструкции старого моста через Оку рухнули его пролёты. В этот момент по нему проезжал кран, в котором находилось несколько рабочих. Один из них погиб на месте, двое скончались в больнице.
Реконструкция объекта закончилась 21 ноября. А уже на следующий день, 22-го числа, состоялось торжественное открытие нового моста через Оку. Тогда же по нему проехал первый троллейбус на Правый берег.
#понтонанет
Тот год был не только «крысиным», но и високосным, в котором самым «нехорошим» днём считается 29 февраля.
По мнению наших предков, это «самый бедственный день для всех возможных несчастий». Для Калуги данное утверждение сработало по полной программе. 29 февраля 2008-го, через несколько секунд после того, как часы пробили полночь, на реке Оке произошла подвижка льда. Она была настолько мощной, что тросы, удерживавшие прикреплённые к берегу понтон, баржу и теплоходы, оборвались, и плавсредства унесло вниз по течению.
Больше всего не повезло понтонной переправе: её буквально разорвало на куски. Позже выяснилось, что понтон был старый, нелицензированный, эксплуатировать его нельзя.
Сейчас в тёплое время года с левого берега Оки на правый и обратно можно добраться на пароме. Но калужане до сих пор скучают по понтону и просят чиновников вернуть его.
Магия трёх восьмёрок
В 2008 году в Калуге случилась свадебная лихорадка, связанная с датой 08.08.08.
В этот день в областном центре поженились 118 пар! На тот момент это был абсолютный рекорд для нашего города.
Интересно, что некоторые новобрачные долго и счастливо жили в гражданском союзе. Оформить отношения официально они решили в надежде, что брак, заключённый в такой день, будет счастливым и долгим. Интересно, оправдались эти ожидания?
Женихам запретили носить невест на руках
Летом 2008-го в центре внимания калужан оказался ещё один мост — Каменный. Началось всё с того, что областные чиновники возмутились пробками, которые возникали на мосту по вине новобрачных.
Как известно, в Калуге есть традиция: женихи после церемонии бракосочетания переносят невест через мост. Так вот, чиновники всерьёз решили покончить с этим.
В пятницу и субботу возле Каменного моста дежурила патрульная машина ГИБДД. Стражи порядка следили, чтобы свадебные кортежи не останавливались и не создавали транспортных заторов. Но женихи и невесты оказались хитрее. Хитрость заключалась в следующем: машина, в которой ехали молодые, как будто бы ломалась. И пока водитель искал причину «поломки», новоиспечённый супруг хватал свою суженую на руки и перебегал с ней через Каменный мост.
Без «Сити-Парка»
Главным разочарованием 2008 года стало сворачивание проекта «Сити-Парк Калуга». Его строительство должно было начаться осенью. Но московские архитекторы и руководство региона так и не договорились о том, как должна выглядеть набережная Яченского водохранилища.
В итоге средства, выделенные на строительство «Сити-Парка», инвестор перебросил на аналогичный проект в Ярославле, где он был успешно реализован. А калужские власти до сих пор решают, что делать с набережной водохранилища.
КиноКалуга
Летом 2008-го город превратился в съёмочную площадку. Сначала снимали сериал «Цыганочка с выходом», а следом — сериал «Дальнобойщик и его жёны» (вышел под названием «Семь жён одного холостяка»). Свою любовь к Калуге киношники объясняли её разноплановостью.
Мол, у нас можно снять много разных городов. Единственная проблема, с которой столкнулись москвичи, — отсутствие гостиниц. С тех пор отелей в нашем городе стало намного больше, а вот с разноплановостью наступил полный кризис.
Конец света и воды
В конце 2008 года почти вся Калуга сначала осталась на полдня без воды, а потом — без света. Причиной первого ЧП стало повреждение водопровода на улице Кирова.
Второе произошло из-за сильного снегопада, который случился в Калужской области в ночь на 10 декабря. Под тяжестью снега деревья начали ломаться и падать на провода. В итоге в сетях федеральной компании, обеспечивающей электричеством Калугу, произошли замыкания и обрывы. Из-за этого город на несколько часов погрузился в буквальном смысле во тьму.
Лекарство от кризиса
В обиход это слово прочно вошло именно тогда, в 2008-м. Несколько предприятий из-за того, что не было заказов, приостановило работу, их сотрудники отправились в бессрочные отпуска.
Руководство региона призывало калужан не паниковать. Губернатор лично пообещал, что необоснованных увольнений не случится. А тогдашний мэр Калуги Николай Любимов, который нынче губернаторствует в Рязани, распорядился подготовить для людей, находящихся в вынужденных отпусках, специальную культурно-развлекательную программу до конца января — чтобы не болтались без дела и не думали о плохом.
Пожалуй, такая программа не помешала бы калужанам и сейчас.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
30 лет счастья
2008-й «крысиный» доставил нам немало проблем. Но, может быть, в 2020-м, тоже «крысином», этот кризисный цикл закончится и начнётся новый — более успешный, чем предыдущий? Вот и астрологи говорят, что новый год станет для России временем перемен. Например, известный российский астролог Павел Глоба уверен, что в конце Года Белой Крысы начнётся новый цикл продолжительностью 30 лет, который, по мнению астролога, будет временем расцвета для нашей страны.
Хороший прогноз, нам нравится. Сбудется или нет, через 12 лет расскажем.
|
Комментарии читателей