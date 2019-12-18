Новогодние чудеса расчудесной Рязани-столицы

Автор: Владимир ИВКИН. Фото автора.

В этот город — ​новогоднюю столицу России 2020 — ​наш корреспондент попал в понедельник, 9 декабря. Аккурат после официального торжества по соответствующему поводу, которое состоялось 7 декабря. Памятуя о том, что в следующем году право встречать Новый год на правах хозяйки праздника перейдёт Калуге, он не мог не посмотреть, с чем же предстоит конкурировать любимому городу.



Настроение понедельника

Сойдя с комфортабельного двухэтажного поезда «Москва — ​Воронеж» на станции «Рязань‑2» и оглядевшись вокруг, испытываешь небольшое удивление. Тут ничего не напоминает о том, что именно в Рязани в этом году будет царить самый что ни на есть пресамый дух Нового года.

Обычное здание вокзала с обычными охранниками на выходе, по обыкновению заворачивающими куда надо тех, кто прётся куда не надо.

Обычный магазин, обещающий 24 часа в сутки продавать визитёрам неизвестно что, но наверняка что-то самое обычное.

Обычная вокзальная кафешка с названием, от которого прямо-таки сквозит обыденной обычностью: ​«Изба».

В общем, от Рязани в тот день веяло не Новым годом, а самым обычным понедельником, который, собственно, и стоял на дворе.

Некоторые деревья украшены гирляндами так скудно, что создаётся впечатление, будто на них стайка птичек посидела и фосфором наложила.

Только свернув на одну из главных улиц Рязани — ​Первомайский проспект, обнаружил ​намёк на Новый год в виде двух человек с надписью «Городская дирекция благоустройства» на одежде, замаячивших на горизонте. Они старательно опутывали деревья гирляндами, которые при свете дня выглядели, как… Да никак.

Обычные дешёвые китайские гирлянды по пять копеек за пучок, только не нарезанные для бытового пользования по полтора-два метра, а длиннее в несколько раз.

Продвигаясь по городу дальше, намёков на Новый год обнаружил больше. Ёлки, гирлянды, огромные световые шары-беседки то тут, то там. Однако сразу стало понятно, что всё это добро можно оценить только с наступлением темноты.

Так что было принято решение свернуть дневную прогулку и поиграть в упыря, затаившись в полумраке гостиничного номера до захода солнца.

В Кремлевском парке появились бокалы.

О птичках

Когда тьма накрыла новогодний город, я шагнул в неё, улицу Ленина и лужу, которых совсем не по-новогоднему наморосило на рязанских проспектах и улочках за день.

Шлёпая по ним зимними ботинками и спрятавшись в капюшон от парившего в воздухе дисперсного дождя, первым делом направился к главной пешеходной улице Рязани — ​Почтовой. Она, как наша Театральная, только длиннее и опрятнее, и тоже в плитке.

Картина, которая открылась по пути к ней, поначалу вполне соответствовала тому слякотному настроению, которое задала в этот вечер погода.

Праздника в Рязани не чувствовалось вообще. Деревья, на которых поутру развешивали гирлянды сотрудники службы благоустройства с громким названием «Дирекция», при наступлении темноты выглядели совсем уж уныло. Казалось, их не люди гирляндами обматывали, а стайка птичек присела на ветки и покакала фосфором.

Шарики-беседки эффектно смотрятся, когда стемнеет.

Дед Мороз фотографируется со всеми бесплатно.

Единственное место на улице Ленина, где плотность «деревянной» иллюминации не вызвала никаких ассоциаций с крылатой флорой, ​это отрезок, на котором расположены здания областного суда и обладминистрации, а также сто метров до и после них.

Одна из самых популярных инсталляций Рязани для селфи.

Эти дома, кстати, стоят напротив друг друга. Людям в штатском должно быть очень удобно. Вот так принял конвертик в подарочек в одном домике, а тебя под белы рученьки через дорожку перевели, и вот уже подарочек — это ты. Но вернёмся к Новому году.

Дальше — меньше, но больше

Чем дальше уходишь от органов власти, тем меньше чувствуется праздник. Даже нижний парк, где установлен один из ключевых туристических объектов Рязани — ​скульптура «Грибы с глазами», ​зиял чёрной пустотой. С уличным освещением в новогодней столице‑2020, кстати, просто беда. Темень в скверах и парках стоит жуткая, улицы, даже примыкающие к центральным, тоже освещаются не очень, отчего город в тёмное время суток производит довольно мрачное впечатление.

Но стоило дойти до Цирковой площади (официально — Лыбединский бульвар), как обстановка резко изменилась и не поверить в то, что ты в новогодней столице России, стало попросту невозможно.

Даже Дед Мороз здесь был, фотографируясь со всеми желающими. И денег за это не просил. На окладе, наверное.

А чуть дальше, у здания почты, которая и дала имя улице, неофициально называемой рязанским Арбатом, стало окончательно понятно, куда ушли все денежки на подготовку новогодней столицы к празднику.

Тут можно сфотографироваться со снеговиками, хорошо знакомыми калужанам по Новым годам прошлых лет. Их устанавливали у нас в сквере Ленина.

Очень круто смотрится переливающаяся конструкция «Рязань-2020», а календарь, отсчитывающий дни, часы и минуты до Нового года, заряжает праздником даже самые ­промоченные моросью сердца.

Иллюминация на рязанском Арбате сделана очень круто. Огни не просто горят, а бегают вдоль гирлянд, создавая световые волны.

Но особенное удовольствие доставило световое убранство улицы Почтовой. Океан грамотно оформленного света поднимает градус позитива до уровня «вечер пятницы» вне зависимости от дня недели.

Очень хорош и Кремлёвский парк. Иллюминация его центрального проспекта, «бокальное» решение в световом оформлении достойны того, чтобы украсть эти идеи и реализовать их в Калуге в будущем году.



Два в одном

В завершение этого, наверное, немного глумливого и не по-новогоднему грустного обзора нельзя не вспомнить конфуз, случившийся в субботу, 7 декабря, на открытии Рязани как новогодней столицы России.

Он произошёл на площади Ленина, где, по старой советской традиции, ежегодно устанавливают главную ёлку города. Но 7 декабря она не зажглась. Как ни кричал специально прибывший для этого главный Дед Мороз страны «Ёлочка, гори!», огни на ней так и не загорелись.

Обсуждение именно этого события за день, точнее, даже за несколько часов изучения Рязани я слышал четырежды: ​один раз — в маршрутке и трижды — прогуливаясь по улицам города.

Как бредила на следующий день после открытия Рязани–столицы мэр города с птичьей фамилией Сорокина, оказывается, так и было задумано. Мол, ёлки в этом году у Рязани две: ​одна — центральная, вторая — главная. И народ собрали у центральной ёлки, но зажигали не её, а главную, которая установлена в километре от центральной, у цирка. И это событие транслировалось на большом экране, установленном на сцене площади Ленина.

На самом деле, как сообщили местные СМИ, всё оказалось куда банальнее. Ёлку на главном месте проведения новогодних торжеств не успели украсить гирляндами к старту праздника. Так что зажигать было попросту нечего. Такое вот новогоднее волшебство.





Пытаясь оправдаться, почему ёлочка не зажглась, эту новогоднюю красавицу назвали центральной…

Но всё-таки, несмотря на сказанное, не стоит судить рязанцев слишком строго. Всё же надо учитывать и совсем неновогоднюю погоду, стоявшую в эти дни, которая, несомненно, мешает правильному восприятию праздника, и тот факт, что украшение города к Новому году в самом разгаре.

Может статься, вскоре унылые деревца окраин центра города засияют не хуже тех нарядных, которым повезло вырасти у правительственных зданий, а рязанские чиновники, ответственные за ляпы и косяки, допущенные при подготовке к празднику, получат по заслугам.

Почему бы и нет? Всё-таки Новый год — ​самое время для чудес.

А калужским властям обязательно надо съездить в нынешнюю новогоднюю столицу России, поводить носом и сделать соответствующие выводы как из удач, так и из неудач Рязани.

Во-первых, первым делом не забыть украсить вокзалы. В том числе и тот, что на улице Гагарина. Потому что встречать и провожать гостей понедельничными буднями — это уж совсем не по-новогоднему.

Во-вторых, бессовестно украсть у рязанцев идею светового оформления улицы Почтовой и применить её на нашей Театральной. Она к тому времени, дай Бог, из пешеходного огрызка уже превратится в полноценный калужский Арбат.

Ну и, конечно же, не делить ёлки на главные да центральные и позволить-таки главному Деду Морозу страны из Великого Устюга зажечь её не по телевизору, а вживую.

С наступающим 2020-м!