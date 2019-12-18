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№51, от 18 декабря 2019
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Снежную королеву на сцену не выпустят

№51 от 18 декабря 2019 Рубрика: Театр
Снежную королеву на сцену не выпустят

Автор: Светлана ТЕПЛЯКОВА. Фото из архива режиссёра, актёров. Эскизы Ирины ТИТОРЕНКО.

Через неделю в калужском драмтеатре оживёт чудесная рождественская история.

Современным детям, которые не расстаются с телефонами и планшетами и живут в мире диснеевских героев, в этом году покажут «Снежную королеву» Андерсена, сказку о доброте, самопожертвовании, о том, что иногда, кроме веры, у человека ничего не остаётся и главное — не сдаваться.
Сейчас полным ходом идут репетиции, шьются красивые костюмы, будет и интересное визуальное оформление, и музыка, и спецэффекты. Побывать в ледяном царстве Снежной королевы калужане смогут с 25 декабря до 8 января. Будет сыграно 42 постановки двумя актёрскими составами. Спектакль длится час (с антрактом).
Ставит сказку режиссёр, актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. За основу она взяла подлинный текст Андерсена, с первой до последней строчки наполненный волшебной рождественской атмосферой. В советское время христианские мотивы из сказки выкинули. И мало кто знает, что разрушить злые чары Снежной королевы Герде во многом помогла вера в Бога. Рената Сотириади считает, что сказка хоть и детская, но современная, и многое в ней адресовано прежде всего взрослым.
— Андерсен — ​это христианский автор, и мы берём оригинальный вариант сказки, где девочка читает молитвы, где Снежная королева — ​это нечистая сила, так как мы православные люди, и Россия в большей степени православная страна, — ​объясняет режиссёр. — ​Это настоящая рождественская сказка, которую зрители увидят на Новый год.

Атаманша

Бабушка

Вьюнок

Герда


— В Калуге всегда очень ждут новогоднюю постановку. Чем будете удивлять публику?
— Я уверена в том, что артисты Калужской драмы замечательно сыграют. Конечно, будем петь, танцевать, использовать световые эффекты и видеопроекции. Спектакль должен получиться ярким, красочным.
— Раскройте тайну, почему мы не увидим саму Снежную королеву. Её в вашей постановке нет?
— Потому что это ​нечистая сила. Зачем нам лишний раз выводить её на сцену? По советской традиции, которую нам давали кинематограф, литература, Снежная королева — ​красавица. Но недаром в Евангелии святых отцов сказано, что именно физической красотой иногда обольщаются люди. Снежная королева красива внешне, но ледяная, жестокая, беспощадная внутренне. Именно такой образ у нас.
— В спектакле есть такие интересные персонажи, как цветы, которые будут общаться с героиней…
— Это ​«Сад забвения», куда попадает Герда. Он есть и в сказке, мы его берём и, может быть, немного трансформируем. Девочка, попав в сад, забывает, куда она стремилась. Я бы сказала даже, что это Сад праздности, аналог праздной жизни, где человек всё забывает и ведёт безмятежное существование. «Снежная королева» хороша тем, что во всём имеет аналогию с современностью. И она основана на евангельских, христианских образах. Может, ребёнок чего-­то не поймёт, но взрослый ему объяснит.
— Сложно ли ставить эту сказку?
— Сложности только технические. Выпуск спектаклей — ​достаточно затратное мероприятие: пошив костюмов, декорации… А в Калужской драме — большой репертуар, много постановок, премьер. Мастерские в театре — свои и очень хорошие, но из-­за большого объёма работы костюмы мы не можем пока получить. Костюмы для сказки создаёт художник-­постановщик Ирина Титоренко. Мы вместе с ней всё обсуждаем. Ну и плюс актёры очень загружены. Хотелось бы больше репетиций, чтобы что-­то отработать. Но стараемся справиться.
— Рената Владимировна, а как вы отмечаете Новый год?
— Для меня Новый год — ​семейный праздник, праздник детства. Такое близкое к Рождеству ощущение. Так как семья у меня большая: четверо детей — мы всегда отмечали его дома. Тихий, спокойный, домашний праздник. Я не люблю в новогодние дни активных мероприятий.
А в этом году мы с супругом подумали, что 31 декабря, может быть, сходим в церковь, постоим на ночной службе. 

10 лет искала Кая


Актриса Екатерина БУРЕНИЧЕВА в «Снежной королеве» сыграет Герду:
— У Андерсена Герда ищет своего названого братца 10 лет! Это не просто друг или сосед, она по-­христиански называет его «братец». Представьте, что такое девочке совершенно одной пройти босиком полмира! Самой сложной для меня была задача донести детям христианскую линию. В спектакле я читаю молитву. Никогда не думала, что в сказке это возможно. Конечно, в театре, на сцене можно прочитать молитву, но она не должна быть такой, как в церкви.
Все предпраздничные дни я работаю: играю сказки и на время становлюсь Снегурочкой — ​хожу по квартирам, поздравляю детишек. Домой приезжаю за 15 минут до боя курантов. Но мне очень нравится приходить к детям в гости, это огромная радость!
На Новый год мы всегда собираемся вместе большой семьёй. Ёлка у нас искусственная, наряжаем её тоже вместе. Каждый год она украшена по-­разному. Я люблю менять цвета украшений. В этот раз будут серебряные с персиковыми и розовыми оттенками.
Готовит у меня семья, и, разумеется, без «Оливье» не обходимся. А я могу только меню составить, потому что очень много работы. И, конечно, для своей дочки Марии (ей 1 год и 9 месяцев) постараюсь сделать что-­то волшебное. В этом году к ней в гости уже придёт настоящий Дедушка Мороз. 

Расплата за хвастовство


Роль Кая в одном из составов играет актёр Вячеслав Соколов:
— Мне кажется, что Кай — ​совершенно обычный мальчик, который хвастает, и поэтому ему в глаз попадает осколок заколдованного зеркала. Сказка тем и хороша, что она — про обычных детей, которые попадают в необычный мир. Когда начинаешь репетировать новую роль, не всё даётся легко. Трудность этой роли в том, что, как говорит режиссёр Рената Сотириади, у меня она получается очень жёсткой, надо добавить больше мальчишества. Видимо, я взрослею и «мальчик» из меня уходит, а для этой роли нужна наив­ность, детскость, непосредственность, чтобы герой был понятен детям, как будто это история про них самих.
В сказке — ​оригинальный сюжет, есть и ангелы, и архангел Михаил, и несколько раз звучит молитва. А вот Снежной королевы нет! Снежная королева — ​это чудо, волшебство: проекция, свет, её голос… Такой необычный ход.
В праздничные дни у нас всегда большой марафон сказок, я работаю и 31 декабря, и 1 января. Но в новогоднюю ночь буду с женой и сыном Марком, ему год и три месяца. Марк поздно ложится спать, всегда ждёт меня после спектаклей. И я думаю, возможно, он даже встретит с нами Новый год. Ёлку всегда наряжаем вместе, но сейчас у сына такой возраст: ему всё интересно, поэтому процесс установки ёлки оттягиваем и будем наряжать её ближе к новогодней ночи. 

В ожидание чуда


Ещё одной Гердой станет актриса Елизавета Лапина:
— Начиная новую работу, стараешься разобраться, какая она, Герда. Это ​поиск, и он ещё не закончен. «Снежная королева» — ​замечательная сказка, история христианской любви. Только с божьей помощью Герда может спасти Кая. Она столько всего проходит, но у неё остаётся вера, девочка не отчаивается. Удивительная, трогательная история. Это вечные темы, вечный разговор с Богом. Когда в последний момент уже нет возможности спасти Кая — он заморожен, не реагирует на слова Герды, ничего нельзя сделать, — она спрашивает: «Как спасти тебя, как согреть?» И вдруг — молитва. Герда обращается к Богу, и происходит чудо. Только любовь, Бог могут это чудо совершить. Я очень любила «Снежную королеву» в детстве и сейчас люблю, и мои дети её с удовольствием читают.
Одно время для меня Новый год стал чем-­то обычным, да ещё много работы. Но родились дети, и теперь Новый год — ​это ожидание чуда. Мы вместе
готовимся, пишем письма Деду Морозу, есть предвкушение радости, волшебства, ёлки, подарков… Это то ощущение, которое у меня было когда-­то в детстве. Вот уже скоро-­скоро… Мы назначаем число, когда вместе будем наряжать ёлку, обычно это 27–28 декабря. Дома ставим искусственную, а во дворе у нас есть живая ёлка, которую тоже украшаем. 31 декабря я работаю, играю сказки, а потом — ​домой, к семье. 



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