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№52, от 25 декабря 2019
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Дед Мороз в полночь должен разбудить Мышку

№52 от 25 декабря 2019 Рубрика: Новый год
Дед Мороз в полночь должен разбудить Мышку

Автор: Светлана ТЕПЛЯКОВА. Фото автора.

Открылась сказочная резиденция, и здесь уже принимают гостей.

Рано утром в субботу Дед Мороз прибыл в Калугу. В этот раз — на красных автосанях и в новом, красном наряде. Погуляв по центральным улицам, был очень огорчён, что снега в городе нет, хотя Калуга украшена хорошо: ёлки установлены, гирлянды сверкают.
В полдень Дед Мороз со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой прибыли к новогодней резиденции в Доме мастеров. Пока его ждали, дети и взрослые участвовали в конкурсах, играх, водили хороводы со сказочными героями, делали селфи и снимали видео.
Дед Мороз поднялся по ступенькам, поздравил всех с наступающим Новым годом и пригласил к себе в гости. А в резиденции — ​такая красота! Вокруг — ​множество сказочных вещей: сверкающий трон, сани с подарками, новое чудо техники — ​самовар, запускающий снежные облака, волшебный колокольчик: стоит позвонить — и все желания исполнятся. А ещё — ​пень, в котором спит Мышка. Дед Мороз должен разбудить её ровно в полночь с 31 января на 1 января 2020 года, и она станет хозяйкой года.

«Зажигали» с самого утра.

Хороводы со сказочными героями.

Рядом с ёлкой — ​кровать с белыми, набитыми пушистым снегом подушками и одеялом.
— Я люблю поспать, поэтому приехал со своей кроватью, — ​объяснил Дед Мороз. — ​И это не простая кровать, смотрите: здесь, под периной, растут подснежники.
Дед Мороз поселился в своей новогодней резиденции и ждёт гостей. Прий­ти к нему может любой калужанин, приглашают всех! Хотите побывать в гостях у Дедушки Мороза? Сказочная резиденция в Доме мастеров (пер. Григоров, 9) будет работать до 4 января.

Подробное расписание — ​на нашем сайте: kp40.ru (раздел Афиша)

Под периной растут подснежники

— Смотрите: калужане сделали для меня красивые короны!

Зимушка-Зима уже приготовила вьюгу. Так что ждём снега!

Первой посетительнице Сонечке (3 года) даже разрешили посидеть на троне Снегурочки.

Здесь спит символ 2020 года.



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