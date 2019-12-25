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№52, от 25 декабря 2019
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1996-й: выборы президента и главной городской красавицы

№52 от 25 декабря 2019 Рубрика: История нашего города
1996-й: выборы президента и главной городской красавицы

Автор: Даниил МАРЧЕНКО. Фото автора и из архива.

 Новый старый президент, новые губернаторы и первая красавица города.

Наступающий 2020-й по восточному календарю — Год Крысы. Мы решили вспомнить, ка­кими были Годы Крысы в новейшей истории. В прошлом номере речь шла о 2008-м, а в этом расскажем о 1996-м.
Для этого наш корреспондент посетил библиотеку имени Белинского и полистал подшивки калужских газет того периода. Что он узнал — ​в материале ниже.
1996 год в стране прошёл под знаком выборов. Конечно, в первую очередь речь о легендарных, президентских. Ельцин vs Зюганов: «Голосуй или проиграешь», Брынцалов с портретами кисти Шилова, кандидат «против всех», второй тур…
Так или иначе, первая половина года практически во всех СМИ, в том числе и региональных, была подчинена этой метатеме. Второе полугодие, впрочем, тоже было о выборах, но уже локальных. Калужане впервые сами избрали губернатора, а также определились с депутатами Законодательного Собрания. 

Выбирали не только политиков
В наш город пришли и надолго обосновались конкурсы красоты.
А начало этому буму положил прошедший в октябре 1996 года фестиваль под незатейливым названием «Краса Калуги». Судя по тогдашней прессе, интерес к нему был огромным.
А первой официальной красавицей города стала шестнадцатилетняя Александра Борисова — ​девушка классических модельных параметров: 90–60–90.

Мисс Калуга‑1996 стала 16-летняя Александра Борисова.

Перформансы от Архипова
Валерий Архипов — ​когда-­то известный на весь Советский Союз рационализатор и изобретатель, резидент популярной телепередачи «ЭВМ (Это вы можете)» — ​удивлял калужан тем, что сейчас назвали бы акционизмом.
На волне предвыборной лихорадки он основал собственную «Партию болванов», а также демонстрировал желающим честный способ заработка с помощью тележки для продуктов.
«Покупатель крупного и тяжёлого товара, не выходя из магазина, может воспользоваться моими услугами», — ​рассказывал он корреспонденту «Знамени». Таким образом Архипов, по его словам, ни много ни мало учил людей «выживать под солнцем». К сожалению, сам изобретатель так и не смог разбогатеть, прожив остаток жизни в полной нищете.

Известный изобретатель создал «Партию болванов».

Калужская «Конституция»
27 марта 1996 года Законодательное Собрание приняло основной документ региона — ​Устав Калужской области, состоящий из преамбулы и четырнадцати глав.
Устав закреплял правовой статус Калужской области как субъекта федерации, организацию государственной власти, порядок нормо­творческой деятельности, административно-­территориальное деление и организацию местного самоуправления.
В общем, оформил ­де-юре то, что уже ­де-факто существовало.

Свой основной закон регион получил именно в «крысиный» 1996-й.

Агитпроп 90-х

История невыдающаяся, но прекрасно выражающая суть времени. Второго июня на традиционный Пушкинский праздник в Полотняный Завод приезжал одиозный кандидат в президенты Владимир Брынцалов, ​на тот момент российский фармацевтический король и долларовый миллиардер.
Его супруга Наталья, считавшая себя советником по связям с общественностью, заявила: «не сидеть простым россиянам на мраморных унитазах, если не проголосуют за Брынцалова». Её муж тоже был щедр на обещания, а затем отправился агитировать в Калугу, где встретился с губернатором Савченко и мэром Минаковым, а возле Народного дома пообщался собственно с народом, который просил у миллиардера денег на еду и лекарства.
Одна из женщин, демонстрируя свою нищету, протянула кандидату десятитысячную купюру (дело было до деноминации), и он невозмутимо оставил на ней автограф. Результат Брынцалова на выборах оказался предсказуем: уверенное последнее место.

Одиозный политик-­миллиардер в Калуге раздавал автографы.

Губернаторская «чехарда»
До нынешней прекрасной стабильности в 1996 году было ещё очень далеко. В Калужской области успели смениться сразу три руководителя.
Началось всё с того, что самый первый глава Александр Дерягин в прямом эфире ГТРК «Калуга» подал в отставку, дав повод для над- и подковёрной политической борьбы. Многие тогда ждали назначения на этот пост Сударенкова, но его время придёт чуть позже, а пока Ельцин поставил во главе Калужской области Олега Савченко.
Губернатором он пробыл с 27 марта по 14 ноября. Испытания выборами ему пройти не удалось, и первым избранным лидером области стал Валерий Сударенков, одержавший довольно лёгкую победу.
Кстати, именно в команде Сударенкова на первые роли в регионе выдвинулся перспективный управленец Анатолий Артамонов, занявший пост вице-­губернатора.

В 1996-м СУДАРЕНКОВ назначил АРТАМОНОВА на пост вице-­губернатора, а через 19 лет Артамонов уже в должности главы региона наградил Сударенкова медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» I степени.

На площади Старый Торг с 90-х машин заметно прибавилось.

Улица Кирова, 1996 год. Тумбы ещё без камер. И не рекламные, а информационные.

Скульптуры. Плюс-минус
Калужские скульпторы, отец и сын Беловы, изваяли памятник воину-­освободителю. Его создали к 50-летию изгнания немцев из города, хотя получилось почему-­то не совсем к юбилею.
Сначала монумент поставили во 2‑м Красноармейском переулке, рядом с министерством строительства и ЖКХ, однако накануне празднования 9 Мая в 2005 году памятник убрали подальше: ​во дворик Калужского областного медицинского училища, где он находится и поныне.
А вот другой скульптуре в 1996 году повезло гораздо меньше. Памятник Кларе Цеткин в Калуге появился в октябре 1987 года, на открытие приехали студенты из ГДР. Его расположили на одноимённой улице (сейчас Николо-­Козинская), в сквере, напротив общежития пединститута. А уже 1 июня 1996 года, по сообщению газеты «Знамя», бронзовый бюст революционерки был похищен, а его дальнейшая судьба неизвестна.

 

В 90-е многие памятники попросту воровали и сдавали на металлолом.

Накрыли башенкой
В 1996 году шла реконструкция здания на перекрёстке улиц Карпова и Театральной, в котором располагался калужский телеграф. Оно было возведено незадолго до революции, в 1915 году, по проекту архитектора Новоуспенского для Крестьянского поземельного банка.
А вот реконструкцией занимался уже Олег Стрекозин, ныне возглавляющий областное Управление архитектуры. В результате на углу здания «выросла» башенка-­мансарда, а сам бывший телеграф стал напоминать усадьбу Теренина, где сейчас находится ЗАГС.

Реконструкцией здания телеграфа занимался нынешний начальник областного Управления архитектуры Олег Стрекозин.

R.I.P., Кирюхин
Умер основатель и председатель ГТРК «Калуга» Владислав Кирюхин. Это случилось 27 марта 1996 года, за день до его 56-летия.
Особое внимание Кирюхин уделял телевидению. 1 октября 1992 года первый телеэфир ГТРК он открыл словами: «Теперь мы и радио, теперь мы и телевидение!». Это стало текстом для памятной таблички, которую разместили на здании телерадиокомпании.
А вскоре в регионе утвердили ежегодную премию имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики, быстро ставшая одной из самых престижных в нашем медийном сообществе.

Слова первого председателя ГТРК, сказанные в телеэфире, стали текстом памятной таблички, которую установили после смерти Кирюхина.

За год до смерти известный бард стал почётным гражданином Калуги.

Конфликт в ДК «Строитель»
В начале 90-х знаменитое здание на площади Победы было приватизировано возглавившим объединение «Калугастрой» Николаем Яровым.
Бизнесмен уверял работавших в здании сотрудников творческих коллективов, что с удовольствием подпишет со всеми трудовые договоры и вообще в одном из интервью утверждал: «ни о какой продаже или перепрофилировании речь не идёт» и «Дворец культуры должен прежде всего оставаться учреждением культуры, а не одним большим магазином». Более того, он планировал разместить в ДК ещё и музыкальный театр.
Однако Яровому люди верить не спешили, профсоюзная организация решила не выселяться из здания, люди забаррикадировались внутри. И это несмотря на многочисленные судебные решения в пользу бизнесмена. Закончилось всё продажей Яровым этого актива, ну а что из себя сегодня представляет бывший ДК, никому напоминать не надо.

Нынче к культуре этот ДК никакого отношения не имеет.

 

  Читатели вспоминают   
В предыдущем номере мы попросили наших читателей рассказать, чем им запомнился 1996 год. Вот о чём они нам пишут.
Юрий Глушков:
— В 1996-м у меня родилась дочь Маргарита.
А в этом году появилась на свет внучка Даша.
Юлия Тарасова:
— Первый раз в жизни увидела поле подсолнухов! Ехали на автобусе в Севастополь
Павел Мердин:
— Если правильно помню, то появился прямой доступ в Интернет в «Элексе». До этого можно было только хитрыми путями. В то время об Интернете можно было читать только в газетах, а на потребительском уровне работала сеть «Фидо».



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