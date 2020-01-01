Спортивные итоги года: от кикбоксинга до шахмат

Рубрики
№53, от 01 января 2020
Авторизоваться для покупки номера в PDF
Архив выпусков
Вы можете приобрести любой свежий или архивный номер газеты в формате PDF всего за 10 рублей. Для этого авторизуйтесь на сайте под своим логином, выберите номер и нажмите на ссылку «Купить PDF за 10 рублей» в верхнем правом углу страницы.
Персоналии
Александр АБРАМОВ Александр АНИКЕЕВ Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр БАРАННИКОВ Александр ГЛУХОВ Александр ГРИН Александр ИВАНОВ Александр КЛИМОВ Александр КРИВОВИЧЕВ Александр ЛАПИН Александр ПАНОВ Александр РУГИН Александр СТАРИКОВ Александр ТОМАШЕНКО Александр ФОКИН Александра Лазарева Александра ШАТИЛОВА Алексей ВОЛКОВ Алексей ДМИТРИЕВ Алексей ДУЛИШКОВИЧ Алексей ИВАНОВ Алексей КОМОВ Алексей МОСКАЛЕНКО Алексей СТЕПЧЕНКОВ Алексей УРУСОВ Анатолий АРТАМОНОВ Анатолий Артамонов Андрей БОКОВ Андрей ИВАНОВ Андрей ПЕРВОВ Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН Андрей СКАТОВ Анна АЛЕШНИКОВА Анна ЧЕГОДАЕВА Антон ДОЛИН Вадим ДАВЛЕТШИН Валентин ЧЕРНОВ Валентина КУЗНЕЦОВА Валентина ПИСАРЕВА Валентина ФРИДГЕЛЬМ Валерий КАЛАШНИКОВ Валерий ПЕРОВ Вероника МАТЮШИНА Виктор БАБУРИН Виктор ГРИШЕНКОВ Виктория ВЕЙСБРУТ Виолетта КОМИССАРОВА Виталий БЕССОНОВ Виталий ЕРЕМЕЕВ Виталий ЧЕРНИКОВ Владимир ИВКИН Владимир КАРПОВ Владимир КИРЕЕВ Владимир КОБЗАРЬ Владимир МЕДИНСКИЙ Владимир МОРОЗОВ Владимир ХРУЩЁВ Владимир Хрущёв Владимир ЧУЛАНОВ Владислав АГАЛАКОВ Галина ГОЛУБОВСКАЯ Галина ДОНЧЕНКОВА Галина ФЁДОРОВА Геннадий СКОКОВ Даниил КУЗНЕЦОВ Денис БУХАНЦЕВ Дмитрий ДЕНИСОВ Дмитрий КАЗАНЦЕВ Дмитрий РАЗУ­МОВСКИЙ Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ Евгений Лебедев Евгений ФРИДГЕЛЬМ Евгений ЧУДАКОВ Егор ВИРКОВ Егор Вирков Егор СИЗИНЦЕВ Екатерина ИВАНОВА Екатерина КАРАТАЕВА Екатерина КЛЕЙМЁНОВА Екатерина ЛЕНЁВА Елена ДРОЗДОВСКАЯ Елена КОРОТКОВА Елена МАКАРОВА Елена НИКИТИНА Елена ПЕТЬКИНА Жанна СТОЛЯРСКАЯ Захар МАШНЕНКОВ Зоя ЗОЛОТОВА Игорь БОЛДИН Игорь БУГАЕНКО Игорь ДУНИЧЕВ Илья ЗАЛИВУХИН Илья МОХОВ Илья СОВАКОВ Инга ГРИБАНСКАЯ Инна КЛЮЕВА Ираида МАХИНЯ Ирина БУТРОВА Ирина ГУСЕВА Ирина ЗУБКОВА Карп ДИДЕНКО Кирилл ГУСЕВ Кирилл ДАНИЛЫЧЕВ Константин ГОРОБЦОВ Константин СОЛДАТОВ Константин СОТСКОВ Ксения ГОЛЫЖБИНА Лариса ЕРЁМИНА Леонид КЛЁЦ Лилия ГАЛИЕВА Людмила ДОРОФЕЕВА Людмила КУЗЬМИЧЁВА Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА Максим БУБИЧ Максим КАЗАК Максим НЕМЫЧЕНКОВ Маргарита ОСИНА Маргарита ПРОВОРОТОВА Марина ВЕРШИНИНА Марина ГЛУШЕНКОВА Марина УЛЫБЫШЕВА Мария ЩУРОВА Матвей Павлов Михаил КАРДАПОЛОВ Михаил КЛИМОВ Михаил ЛЕБЕДЕВ Михаил ОБУХОВ Михаил САФОНОВ Михаил ЧУРИЧЕВ Надежда АНДРИЕВИЧ Наталия АЛЕНТЬЕВА Наталия ШАБАНОВА Наталья АНДРЕЕВА Наталья БЕГЛЯРОВА Наталья КЕЗИНА Наталья ЛАЗАРЕВА Наталья МАРЧЕНКО Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА Николай АЛМАЗОВ Николай БРОКМИЛЛЕР Николай СВИРИДЕНКО Николай ТКАЧЁВ Нина ДВОРЕЦКАЯ Нина РОЖКОВА Оксана ИВАНОВА Оксана МИЛОВАНОВА Олег СТРЕКОЗИН Ольга ГОРЮНОВА Ольга ИВАНОВА Ольга КОРОБОВА Ольга ЛЫТКИНА Павел КОНОВАЛОВ Павел СУСЛОВ Руслан МАИЛОВ Светлана СМИРНОВА Светлана ЯНЧЕНКО Сергей БОГАТЫРЕНКО Сергей ВАСИЛЬЕВ Сергей ЗЕЛЕНОВ Сергей ИЛЬИНОВ Сергей РЯБЧИНСКИЙ Сергей СТРУЕВ Сергей СЫЧЁВ Сергей ТИТОВ Сергей ТКАЧЕНКО Сергей ФАДЕЕВ Степан МОЗЫЛЬ Татьяна АМЕЛЮШКИНА Татьяна КОНЯХИНА Тимур СУВОРКИН Тимур ШАБАНОВ Эдуард ДЁМИН Эльвира КАПИТОНОВА Юлия АГЕНОСОВА Юлия КОВТУН Юрий БЫЧКОВ Юрий ЗЕЛЬНИКОВ Юрий МАШТАКОВ Юрий СМИРНОВ Яков КАЗАЦКИЙ Яна ВАСИНА александр авдеев александр аникеев александр басулин александр бухтин александр бушин александр варавин александр гулягин александр днепровский александр елисеев александр ефименко александр иванов александр качан александр кривовичев александр кудинов александр лапин александр маркелов александр окунев александр петров александр плетнев александр сафронов александр токарев александр трунин александр фокин александр шубин александр якушев алексей бубнев алексей ватулин алексей дерябин алексей егоров алексей земсков алексей иванов алексей колесников алексей лаптев алексей москаленко алексей стрельцов алексей фартуков алексей шигапов алеся сулим анастасия волокитина анастасия ерёмина анастасия львова анастасия патина анатолий артамонов анатолий вассерман анатолий семёнов анатолий семенов анатолий сорокин анатолий фещенко андрей губский андрей иванов андрей лисавин андрей лыпарев андрей лыпарев. андрей морозов андрей никишин андрей перепелицын андрей смоловик анна афонасьева анна василенко анна зенкина анна сенатова анна чернова антон тарасенко артур микоян борис неведомский вадим анохин вадим казаченко вадим копытин вадим терёхин валентин ермаков валентин черняк валентина кузнецова валентина фридгельм валерий алистаров валерий богатов валерий горохов валерий замалтдинов валерий перов валерий щербань василий афанасьев василий будик василий лизун вера лизун вероника матюшина виктор алакин виктор бабурин виктор борсук виктор комиссаров виктория кардаш виталий бессонов виталий еремеев виталий сафронов виталий синяков виталий черников владимир баранов владимир быченков владимир горбунов владимир ивкин владимир кондюков владимир мазенко владимир михайлов владимир морозов владимир петров владимир поглазов владимир попов владимир путин владимир семёнов владимир ткаченко владислав комаров владислав кузнецов владислав лобаев владислав минин галина агеева галина гаврилина галина голубовская галина полонская галина полякова геннадий скляр геннадий скоков герман клименко григорий крученков григорий лепс денис войде денис курганов дмитрий баранов дмитрий дейлов дмитрий денисов дмитрий зубков дмитрий кияшко дмитрий ливанов дмитрий медведев дмитрий романов дмитрий сиротин дмитрий толкачёв дмитрий туранов дмитрий ченцов дмитрий щетинкин евгений бобрышев евгений гавриков евгений голышев евгений лосев евгений мишаков евгений чудаков екатерина гамова екатерина николаева елена дедух елена дроздовская елена кислова елена кислова. елена никитина елена разумеева елена темникова елена французова зоя тиунова иван кичёв иван маркин игорь горских игорь доценко игорь дуничев игорь корнилов игорь кумицкий игорь лыков игорь постнов игорь шакиров илхамжон юлдашев илья иванушкин илья ушаков инна никитина инна чалова ирен вюст ирина гусева ирина кувшинова ирина лужкова ирина ступченко ирина хакамада ирина шарыпова ирина яшанина карп диденко кира федченко кирилл бессонов кирилл гусев константин баранов константин гавриленко константин горобцов константин иванов константин кондрашов константин сотсков константин чистов кристина орбакайте лариса гузеева лариса ерёмина лариса еремина леонид громов леонид чирков лилия булаевская любовь семёнова любовь шатунова людмила дорофеева людмила паутова людмила прокофьева людмила серебренникова людмила фёдорова майя якунина максим блинов максим бубич максим новиков марина глушенкова марина калинина марина ставиская марина улыбышева мария попова мария поцевич мария тюсова михаил антонюк михаил дмитриков михаил зуев михаил кардаполов михаил кузнецов михаил морозов михаил мурашкин михаил пахоменко михаил смирнов надежда антошкина наталия шабанова наталья архипова наталья барбакова наталья луговая наталья нефёденкова наталья чибисова никита алмазов никита васильев никита тишкин николай балыкин николай брокмиллер николай любимов николай полежаев николай северин нина ермакова олег акимов олег латышев олег стрекозин ольга баринова ольга иванова ольга копышенкова ольга кучерук ольга лыткина ольга новикова ольга руднева ольга рыжикова павел астахов павел коновалов павел романов павел селезнёв павел суслов роман бойко роман евстратов роман мирошниченко роман потехин руслан маилов руслан саидов руслан смоленский салават кутушев светлана дружинина светлана кормилицына светлана маринина светлана немоляева светлана никифорова светлана тимошенко светлана топоркова светлана черепанова сергей анохин сергей бачурин сергей болтунов сергей васильев сергей возилкин сергей галкин сергей денисков сергей евтеев сергей зеленов сергей ильинов сергей киричук сергей колоболоцкий сергей лунин сергей мамонтов сергей павлов сергей плахов сергей смирнов сергей соколовский сергей струев сергей сычёв сергей ткаченко татьяна васильева татьяна инкина татьяна казакова татьяна коняхина татьяна петрова татьяна усова татьяна фомина тимур шабанов шахлоой акабирова эмилия угарова энгельс мкоян эрик яхимович юлия синицына юлия шишикина юра шатунов юрий зельников юрий кирин юрий кожевников юрий лукьяненко юрий маштаков юрий моисеев юрий нечаев юрий прохоров юрий титков юрий чугунов яков казацкий яна васина яна новичёк

Спортивные итоги года: от кикбоксинга до шахмат

№53 от 01 января 2020 Рубрика: Спорт
Спортивные итоги года: от кикбоксинга до шахмат

Автор: Даниил МАРЧЕНКО.

Наша газета подводит спортивные итоги прошедшего года. Все мы любим поругивать спортсменов, но в 2019-м было достаточно поводов и для гордости.

Силовики
На чемпионате России по армрестлингу, проходившем в Екатеринбурге, самым сильным атлетом стал калужанин Максим Черский. Ему не было равных в весовой категории 90 кг. А годом раньше наш силач стал призёром чемпионата мира в Турции, заняв 2-е (левая рука) и 3-е места (правая рука).
Обычно судебные приставы не доставляют особой радости, но спорт — ​одно из немногих исключений. В 2019 году представитель УФССП по Калужской области Ксения Мирошниченко продолжала бить своих соперниц на ринге. В Самаре она завоевала уже 12-е «золото» чемпионатов России по кикбоксингу, уверенно победив в финале спортсменку из Краснодара.

Но этим Ксения не ограничилась и к российским медалям высшей пробы добавила мировые. Первенство планеты в минувшем году собрало 720 лучших кикбоксёров из 57 стран. Наша спортсменка одолела сильнейших бойцов из Боснии и Герцеговины, Турции, Хорватии и Германии. А в итальянском Римини Мирошниченко заняла первую ступеньку пьедестала Кубка мира по кикбоксингу, оформив таким образом своеобразный хет-­трик золотых наград. Напомним, что Ксения выступает в весовой категории 65 кг.

Ещё одним триумфатором в минувшем году стал представитель другого силового ведомства и другого силового спорта — ​офицер полиции и гиревик Владимир Гуров. Правда, своим его считают и в Тульской области. Ведь Владимир родом из Алексина. В последний месяц весны в Санкт-­Петербурге он стал победителем 3-го этапа Кубка мира по гиревому спорту в весовой категории 85 кг. 

Ксения Мирошниченко в 2019-м просто не замечала соперниц, став лучшей и в России, и в мире.

Тихие игры
Шахматистка из Обнинска Анна Афонасьева 17–24 января выступила на международном турнире в Орше Республики Беларусь. Это был представительный ­фестиваль, собравший более 400 спортсменов из Аргентины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Эстонии и России. В самом престижном Open‑турнире Анна сумела набрать 6,5 очка из 9 возможных, заняв итоговое общее 3–6-е место и став лучшей среди женщин. Кроме того, обнинская с­портсменка — сильнейшая и в женском зачёте дисциплины «Быстрые шахматы».
Международный гроссмейстер Юлия Мосалова вернулась из турецкого ­Измира чемпионкой Европы по шашкам‑64. Турнир собрал больше 40 участников из 7 стран (Азербайджан, ­Армения, Молдова, Россия, Румыния, Турция, Украина). Юлия и другая россиянка — ​Кристина Ватолина — ​набрали по 12 очков, но по дополнительным показателям первой стала именно ­калужанка. 

Анна Афонасьева. (На фото слева)

Полиатлон — наш
В феврале отличными результатами порадовали сразу двое спортсменов. Калужанка Майя Якунина стала лучшей в лыжных гонках на дистанции 10 километров классическим стилем на Первенстве России среди юниоров в Рыбинске.
Её время составило 31 минуту 47 секунд — на целых 12 секунд опередила ближайшую соперницу. А Дмитрий Родимкин стал абсолютным победителем Кубка России по полиатлону (четырёхборье с бегом).
Правда, ему за «золотом» далеко ехать не пришлось: Первенство проходило в Калуге. И уже в сентябре Дмитрий добавил в копилку достижений ещё один титул, став серебряным призёром и вице-­чемпионом мира.
А вот Егор Овсянкин сумел подняться на первую ступень пьедестала на Кубке мира по полиатлону в Могилёве. 

Дмитрий Родимкин.

Майя Якунина.

Под брусчаткой — ​пляж
Летом начали «феерить» пляжные волейболистки из Обнинска Мария Бочарова и Мария Воронина. В июне девушки стали серебряными призёрами Первенства мира (до 21 года) в городе Удонтхани (Таиланд).
А на юниорском чемпионате Европы в шведском Гётеборге две Марии одержали уверенную победу. В решающем матче они за полчаса разобрались со спортсменками из Нидерландов — 21:19, 21:16. 



Обнинские пляжницы стали лучшими в Швеции.

Учитесь плавать
Пловец из Обнинска Михаил Вековищев доминировал на этапе Кубка мира в Казани, где ему удалось завоевать сразу четыре медали. На стометровке вольным стилем воспитанник школы олимпийского резерва «Олимп» оказался третьим, а двести метров Михаил проплыл уже вторым, уступив победителю всего десять сотых секунды. Зато на дистанции сто метров баттерфляем Вековищев стал самым лучшим. Ещё одно «золото» он завоевал после смешанной эстафеты вольным стилем.
Обнинская школа плавания прекрасно проявила себя и на международном турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-­Петербурге. Упомянутый выше Вековищев вновь забрал себе четыре медали. На этот раз Михаил стал первым на 50 и 100 метрах своим любимым баттерфляем, а на тех же дистанциях вольным стилем взял «серебро». Андрей Николаев стал лучшим на дистанциях в 50 и 100 метров брассом.
Три медали на этих соревнованиях оказались в копилке Сергея Фесикова. Он выиграл 50 метров на спине и дважды финишировал третьим. Кроме того, два «серебра» завоевала его жена Анастасия. 

Михаил Вековищев.

10 лет — ​полёт неважный
18 декабря футбольный клуб «Калуга» отметил юбилей. Вообще-то он был основан раньше, ещё в 2002 году, но профессиональный статус и название «Калуга» получил 18 декабря 2009 года. В честь десятилетия клуб организовал множество мероприятий. В их числе — выборы болельщиками символической сборной за всю историю команды.
По итогам голосования в воротах оказался Максим Блинов. Защитная линия мечты, по мнению болельщиков, выглядит так: Роман Винтов, Владимир Булатенко, Александр Скворцов и Антон Новиков. В центре поля — Дмитрий Баранов, Юрий Дубровин, Арсен Оганесян, Денис Сёмин и Андрей Волгин. А нападающим десятилетия выбрали Сергея Анохина.
В рамках празднования юбилея организовали встречу воспитанников калужских спортшкол «Калуга» и «Торпедо» с ветеранами московского «Спартака» и сборной России Дмитрием Хлестовым и Юрием Ковтуном — ​автором самого, пожалуй, знаменитого автогола в истории российского футбола. 14 октября 1998 года на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, на 89-й минуте матча Россия– ​Исландия, Ковтун эффектно в падении головой пробил в угол ворот не кого-нибудь, а нынешнего тренера национальной сборной Станислава Саламовича Черчесова.
Кроме того, был выбран девиз клуба: «Если быть, то быть первым!» Правда, в комментариях один из болельщиков предложил более реалистичный вариант: «Главное не победы, а участие».
Напомним, что после 17 матчей «Калуга» занимает девятое место в зоне «Центр» второго дивизиона. А лучшим достижением в истории клуба пока является пятое место в сезоне 2012–2013. 

ФК «Калуга» провёл товарищеский матч с участием футболистов, тренеров и ветеранов команды.



Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев