Спортивные итоги года: от кикбоксинга до шахмат

Наша газета подводит спортивные итоги прошедшего года. Все мы любим поругивать спортсменов, но в 2019-м было достаточно поводов и для гордости.

Силовики

На чемпионате России по армрестлингу, проходившем в Екатеринбурге, самым сильным атлетом стал калужанин Максим Черский. Ему не было равных в весовой категории 90 кг. А годом раньше наш силач стал призёром чемпионата мира в Турции, заняв 2-е (левая рука) и 3-е места (правая рука).

Обычно судебные приставы не доставляют особой радости, но спорт — ​одно из немногих исключений. В 2019 году представитель УФССП по Калужской области Ксения Мирошниченко продолжала бить своих соперниц на ринге. В Самаре она завоевала уже 12-е «золото» чемпионатов России по кикбоксингу, уверенно победив в финале спортсменку из Краснодара.

Но этим Ксения не ограничилась и к российским медалям высшей пробы добавила мировые. Первенство планеты в минувшем году собрало 720 лучших кикбоксёров из 57 стран. Наша спортсменка одолела сильнейших бойцов из Боснии и Герцеговины, Турции, Хорватии и Германии. А в итальянском Римини Мирошниченко заняла первую ступеньку пьедестала Кубка мира по кикбоксингу, оформив таким образом своеобразный хет-­трик золотых наград. Напомним, что Ксения выступает в весовой категории 65 кг.

Ещё одним триумфатором в минувшем году стал представитель другого силового ведомства и другого силового спорта — ​офицер полиции и гиревик Владимир Гуров. Правда, своим его считают и в Тульской области. Ведь Владимир родом из Алексина. В последний месяц весны в Санкт-­Петербурге он стал победителем 3-го этапа Кубка мира по гиревому спорту в весовой категории 85 кг.

Ксения Мирошниченко в 2019-м просто не замечала соперниц, став лучшей и в России, и в мире.

Тихие игры

Шахматистка из Обнинска Анна Афонасьева 17–24 января выступила на международном турнире в Орше Республики Беларусь. Это был представительный ­фестиваль, собравший более 400 спортсменов из Аргентины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Эстонии и России. В самом престижном Open‑турнире Анна сумела набрать 6,5 очка из 9 возможных, заняв итоговое общее 3–6-е место и став лучшей среди женщин. Кроме того, обнинская с­портсменка — сильнейшая и в женском зачёте дисциплины «Быстрые шахматы».

Международный гроссмейстер Юлия Мосалова вернулась из турецкого ­Измира чемпионкой Европы по шашкам‑64. Турнир собрал больше 40 участников из 7 стран (Азербайджан, ­Армения, Молдова, Россия, Румыния, Турция, Украина). Юлия и другая россиянка — ​Кристина Ватолина — ​набрали по 12 очков, но по дополнительным показателям первой стала именно ­калужанка.

Анна Афонасьева. (На фото слева)

Полиатлон — наш

В феврале отличными результатами порадовали сразу двое спортсменов. Калужанка Майя Якунина стала лучшей в лыжных гонках на дистанции 10 километров классическим стилем на Первенстве России среди юниоров в Рыбинске.

Её время составило 31 минуту 47 секунд — на целых 12 секунд опередила ближайшую соперницу. А Дмитрий Родимкин стал абсолютным победителем Кубка России по полиатлону (четырёхборье с бегом).

Правда, ему за «золотом» далеко ехать не пришлось: Первенство проходило в Калуге. И уже в сентябре Дмитрий добавил в копилку достижений ещё один титул, став серебряным призёром и вице-­чемпионом мира.

А вот Егор Овсянкин сумел подняться на первую ступень пьедестала на Кубке мира по полиатлону в Могилёве.

Дмитрий Родимкин.

Майя Якунина.

Под брусчаткой — ​пляж

Летом начали «феерить» пляжные волейболистки из Обнинска Мария Бочарова и Мария Воронина. В июне девушки стали серебряными призёрами Первенства мира (до 21 года) в городе Удонтхани (Таиланд).

А на юниорском чемпионате Европы в шведском Гётеборге две Марии одержали уверенную победу. В решающем матче они за полчаса разобрались со спортсменками из Нидерландов — 21:19, 21:16.





Обнинские пляжницы стали лучшими в Швеции.

Учитесь плавать

Пловец из Обнинска Михаил Вековищев доминировал на этапе Кубка мира в Казани, где ему удалось завоевать сразу четыре медали. На стометровке вольным стилем воспитанник школы олимпийского резерва «Олимп» оказался третьим, а двести метров Михаил проплыл уже вторым, уступив победителю всего десять сотых секунды. Зато на дистанции сто метров баттерфляем Вековищев стал самым лучшим. Ещё одно «золото» он завоевал после смешанной эстафеты вольным стилем.

Обнинская школа плавания прекрасно проявила себя и на международном турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-­Петербурге. Упомянутый выше Вековищев вновь забрал себе четыре медали. На этот раз Михаил стал первым на 50 и 100 метрах своим любимым баттерфляем, а на тех же дистанциях вольным стилем взял «серебро». Андрей Николаев стал лучшим на дистанциях в 50 и 100 метров брассом.

Три медали на этих соревнованиях оказались в копилке Сергея Фесикова. Он выиграл 50 метров на спине и дважды финишировал третьим. Кроме того, два «серебра» завоевала его жена Анастасия.

Михаил Вековищев.

10 лет — ​полёт неважный

18 декабря футбольный клуб «Калуга» отметил юбилей. Вообще-то он был основан раньше, ещё в 2002 году, но профессиональный статус и название «Калуга» получил 18 декабря 2009 года. В честь десятилетия клуб организовал множество мероприятий. В их числе — выборы болельщиками символической сборной за всю историю команды.

По итогам голосования в воротах оказался Максим Блинов. Защитная линия мечты, по мнению болельщиков, выглядит так: Роман Винтов, Владимир Булатенко, Александр Скворцов и Антон Новиков. В центре поля — Дмитрий Баранов, Юрий Дубровин, Арсен Оганесян, Денис Сёмин и Андрей Волгин. А нападающим десятилетия выбрали Сергея Анохина.

В рамках празднования юбилея организовали встречу воспитанников калужских спортшкол «Калуга» и «Торпедо» с ветеранами московского «Спартака» и сборной России Дмитрием Хлестовым и Юрием Ковтуном — ​автором самого, пожалуй, знаменитого автогола в истории российского футбола. 14 октября 1998 года на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, на 89-й минуте матча Россия– ​Исландия, Ковтун эффектно в падении головой пробил в угол ворот не кого-нибудь, а нынешнего тренера национальной сборной Станислава Саламовича Черчесова.

Кроме того, был выбран девиз клуба: «Если быть, то быть первым!» Правда, в комментариях один из болельщиков предложил более реалистичный вариант: «Главное не победы, а участие».

Напомним, что после 17 матчей «Калуга» занимает девятое место в зоне «Центр» второго дивизиона. А лучшим достижением в истории клуба пока является пятое место в сезоне 2012–2013.

ФК «Калуга» провёл товарищеский матч с участием футболистов, тренеров и ветеранов команды.