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№53, от 01 января 2020
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Люди года: сногсшибательная красота, «дело врачей» и сила воли

№53 от 01 января 2020 Рубрика: Знай наших
Люди года: сногсшибательная красота, «дело врачей» и сила воли

Автор: Елена Французова. Фото из архива.

Вспоминаем самые яркие истории людей, о которых мы рассказывали на страницах издания в ушедшем 2019-м.

2019 год оказался богат на события. «Сделали» этот год, безусловно, люди. Одни сумели достичь небывалых высот, другие — ​добиться справедливости в уже, казалось бы, безнадёжном деле, третьи покоряли нас своей силой и красотой. О них — ​наш обзор в первом номере 2020-го. С наступившим Новым годом, калужане!

Врач оправдан
В прошедшем году была поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел последних лет не только Калуги, но и России.
Известного в Калужской области акушера-­гинеколога, заслуженного врача РФ Александра РУГИНА, а также двух его коллег из Жуковской Центральной районной больницы обвиняли в убийстве глубоко недоношенного младенца. Ребёнок появился на свет в ЦРБ на 24-й неделе беременности мамы в конце декабря 2015 года. Вскоре после рождения он умер.
По мнению следствия и гособвинителя, это произошло, потому что врачи не оказали ему ­необходимой медицинской помощи. И сделали это, как утверждали следователи, по указанию Ругина, который консультировал коллег по телефону. На тот момент он являлся заместителем главврача областной больницы.
Позже станет известно, что телефоны Александра Ругина прослушивались правоохранительными органами. Именно записи этих разговоров и стали поводом для возбуждения уголовного дела против врачей.
Ни одного доказательства, подтверждающего факт сговора врачей, прокурор не привела ни в областном суде, ни в Верховном. Всё обвинение, по сути, строилось на предположениях, которые и подсудимые, и их защитники одно за другим опровергали.
Калужский областной суд оправдал Александра Ругина и сотрудницу Жуковского ЦРБ. Главврач районной больницы получила условное наказание. Но прокуратура это решение обжаловала. 13 марта Верховный суд оставил приговор в силе. Подробно об этом мы рассказывали на страницах нашего издания в № 11 от 13 марта.

Александра Ругина окончательно оправдали в Верховном суде.

Вышла на подиум
В № 31 от 31 июля мы рассказали о девятилетней Дарье ЩИПИЛИНОЙ. Девочка родилась с синдромом Дауна. Родители заметили, что Даша растёт творческим ребёнком: ​любит выступать на сцене, не теряется при свете софитов, обожает фотографироваться.
Даша посещала калужскую модельную школу, попала на обложку местного детского журнала. Но на этом всё и закончилось. Поэтому мама сама стала устраивать для девочки фотосессии и выкладывать снимки в Сеть. После нашей публикации Дашу заметило калужское модельное агентство.
— Даша участвовал в четырёх показах в Калуге, приняла участие во флешмобе «Мы не закрываем глаза, мы протягиваем руку» в рамках благотворительного мероприятия «Здоровое поколение — ​инвестиция в будущее!», который проходил в Калужской областной филармонии. Все вырученные средства пошли на помощь детям, которые борются с лейкозом, — ​рассказывает мама Даши Наталья ЩИПИЛИНА. — ​­Занятия в модельной школе проходят на одном дыхании. Дочка очень старается, и преподаватели говорят, что у неё все получается.

Дарья ЩИПИЛИНА стала участницей модных показов, которые проходят в Калуге.

Затмила всех
В № 11 от 13 марта мы рассказали о конкурсе красоты Missis World Russia.
Самую обаятельную и привлекательную калужанку выбирали среди замужних мам. Победительница — Нина МЕЛЬНИКОВА. Этот год стал по-­настоящему блистательным для Нины.
Покорив Калугу, она сразила своей красотой столицу, став Вице-­миссис World Russia, а затем в Испании завоевала титул Второй Вице-миссис Европа.

Нина МЕЛЬНИКОВА блистала и в России, и в Европе.

Тело — в дело
Калужанин Руслан ПАНКРАТОВ вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира. Об этом спортсмене мы рассказывали в № 46 от 13 ноября.
— Несколько раз я принимал участие в чемпионате России. Сначала был шестым. После этого обратился к тренеру Алексею Шаеву, и на последних трёх чемпионатах у меня второе-­третье места. Тренер натолкнул на мысль, что мой уровень как спортсмена достаточно высокий, чтобы попробовать силы на международных турнирах. В составе сборной России участвовал в соревнованиях «Арнольд классик» и в чемпионате Европы, взял по «бронзе», — ​рассказал нам Руслан.
Калужанин занимается спортом со школы. Сначала увлекался футболом, а в 18 лет попал в тренажёрку. Увидел сильных, накачанных мужчин-­спортсменов — и ему захотелось иметь такие же мышцы.

Чтобы иметь такую фигуру, Руслану приходится постоянно тренироваться и следить за своим питанием.

Жизнь на ощупь
Каково это — ничего не видеть, ориентироваться в пространстве только с помощью слуха, обоняния и осязания, предлагает узнать Даниил ЖУКОВ.
В № 24 мы рассказывали, что калужанин придумал необычный квест «Продвижение»: команда из 3–4 человек в течение часа в полной темноте выполняет разные задания, ориентируясь в пространстве только с помощью осязания, обоняния и слуха.
— С одной стороны, я хотел показать, что и с потерей зрения жизнь не останавливается, с другой — развлечь людей. Стандартное времяпрепровождение многим приелось, — ​рассказал Даниил. — ​Я презентовал свой проект в библиотеке для слепых, проводил игру для друзей и знакомых. Им очень понравилось. Есть задания, над которыми нужно подумать, включить логику. При прохождении ­квеста людям завязывают глаза. У некоторых голова начинает кружиться, они дезориентированы в пространстве. Кто-­то переосмысливает свою жизнь, понимая, что его проблемы — ​это ерунда.
После нашей публикации Даниила стали приглашать проводить квест на различных общественных площадках, в частности в Инновационном культурном центре.

Даниил Жуков из-за диабета полностью ослеп, но не отчаялся.

Неоднозначный Гагарин
Безусловно, фигурой года можно назвать и калужскую художницу Викторию ВЕЙСБРУТ. В № 44 от 30 октября мы рассказывали о том, что её работа победила в конкурсе на лучшее архитектурно-­художественное решение фасада дома № 11 по улице Гагарина на въезде в Калугу. Сейчас стену этого здания украшает выцветший баннер.

Таким первого космонавта калужане ещё не видели!

Виктория предложила украсить стену муралом с изображением первого космонавта Земли. Граффити представляет собой яркий коллаж, выполненный по мотивам работ советских художников-­авангардистов.

Виктория ВЕЙСБРУТ предложила калужанам новый взгляд на традиционное изображение Гагарина.

Проект вызвал неоднозначную реакцию калужан. В итоге городские власти не нашли ничего лучшего, как отказаться от работы Виктории и провести новый конкурс.
— Для меня год был самым продуктивным в плане работы. И, как ни странно, эта шумиха дала мне больше сил творить дальше. Благодаря всем позитивным отзывам в противовес к негативу у меня появилось много возможностей развиваться. Продолжу работать в Калуге, в России и так же активно займусь выходом за границу. Это относится к работе и с муралами, и над картинами, — ​рассказала нашему изданию Виктория.

Настенная живопись
В № 21 от 22 мая мы напомнили о художнике Владимире ОВЧИННИКОВЕ из Боровска. Его ещё называют русским Бэнкси. Благодаря уличным работам художника-­самоучки сотни туристов открыли для себя маленький провинциальный Боровск.
Сначала власти поддерживали стремление Овчинникова превратить ­Боровск в музей под открытым небом, но, после того как художник стал добиваться увековечения памяти репрессированных, он впал в немилость — ​его картины под разными предлогами стали уничтожать.

Владимир ОВЧИННИКОВ превращает Боровск в музей под открытым небом.

2019 год оказался для Владимира Овчинникова невероятно плодотворным. За это время он создал 35 настенных работ. Художник стал героем двух ­документальных фильмов — «Эффект Боровска» и «Рисовать нельзя закрасить», которые вышли на телеканале «Культура».
«Эффект Боровска» был показан в Москве. А статья «Калужского перекрёстка» о Владимире Овчинникове стала победителем федерального конкурса журналистских работ «Я — ​созидатель» в номинации «Общество для всех возрастов».

Крыму подарили Калужскую область
В центре Симферополя установили 10-метровую кованую карту России, часть которой сделал калужский мастер. Об этом мы рассказали в № 46 от 13 ноября.
98 кузнецов со всей страны привезли в Симферополь сделанные из металла карты своих регионов, соединили их и установили на специальном каркасе в центральном парке города. Получалась карта России: 10 метров в длину и 4 метра в высоту. За основу взяты настоящие масштабы страны: почти 10 тысяч км с запада на восток и около 4 тысяч км с севера на юг.
Выкованная карта имеет и практическое назначение — ​это солнечные часы. В центре — ​шпиль, на верхушке которого находится фигурка ангела-­хранителя. Ежедневно он «пролетает» над Россией и указывает время на карте. Открыли арт-­объект 4 ноября, в День народного единства.
Карта — ​подарок кузнецов, все работы они сделали абсолютно бесплатно.
— Я смонтировал свою часть — Калужскую область — за один день, — ​поделился мастер художественной ковки Владимир ЖУРАВЛЁВ.
Работы Владимира в нашем городе вы можете видеть каждый день: на Театральной площади его руками сделаны кованые часы «Дама с зонтиком», а в сквере у горуправы стоит «Люстра Чижевского».

Владимир Журавлёв фрагмент панно с Калужской областью сделал всего за один день.

Владимир Журавлёв фрагмент панно с Калужской областью сделал всего за один день.

 



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