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№5, от 29 января 2020
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Волков бояться – по Калуге не ходить

№5 от 29 января 2020 Рубрика: Проблема
Волков бояться – по Калуге не ходить

Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Стая загрызла собаку в центре города и загнала на дерево мужчину на Яченском водохранилище. Однако владельца животных до сих пор не наказали.

Жуткие кадры в считанные часы облетели Интернет. На них видно, как животное, похожее на волка, «измывается» над собакой во дворе домов на сквере Мира. Рядом, будто ожидая своей очереди домучить жертву, — ​ещё две волкоподобных особи.
За кадром слышатся встревоженные голоса мужчин. Они снимают происходящее, сидя в машине и так и не решаясь выйти из транспорта. Позже один из них пояснит, что он пытался отогнать серых убийц от дворняги электрошокером. Но зверей это ничуть не испугало.

Подняты по тревоге
Как нам рассказали в пресс-­службе ГУ МЧС России по Калужской области, сообщения о том, что волки бродят по центру Калуги, стали поступать к ним с полуночи вторника, 21 января. Сначала в Службу спасения позвонил мужчина и сказал, что видел волка на улице Октябрьской, ​в районе парка Циолковского. Затем мужчина и женщина сообщили, что видели трёх животных, похожих на волков, на сквере Мира. А около 6:20 в Службу спасения обратился калужанин, который рассказал, что при виде трёх волков на берегу Яченского водохранилища от страха залез на дерево. На место выезжали спасатели, но животных не нашли.
— Информация была передана в охотхозяйство и реабилитационный центр диких животных «Феникс», — ​подчеркнули в региональном Управлении МЧС.
По словам специалистов по диким животным, которым показали фотографии зверей, это были не волки, а собаки — ​влчаки чешские: помесь волка и собаки.

Нарастающая паника
Экстренные службы подняли по тревоге. Городские власти, которые и должны заниматься отловом безнадзорных животных, упорно предпочитали хранить молчание.
По городу поползли слухи. Жители района, где, по описаниям очевидцев, бродили волки, боялись выходить на улицу.
— Кто-­то неудачно пошутил, что это волки. По видео, которое отправляли охотникам, понятно, что это крупные собаки. Службы вовремя выехали, от­реагировали, разогнали собак, — ​всё-таки сообщил председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.
— Не отловили? — ​поинтересовались мы.
— Они убежали. Если будут такие случаи, будем реагировать.
Информация о том, что городские службы, вместо того чтобы отловить, распугали агрессивных собак, посеяла ещё большую панику.
Родители детей, обуча­ющихся в школах №№ 36 и 6, запретили ребятам гулять после уроков. А собачники советовали друг другу не выгуливать питомцев в бору. Кто-­то предположил, что именно туда убежала одна из агрессивных собак.

Дорогая «игрушка»
Обстановка накалилась до предела, а городские власти продолжали делать вид, что ничего особенного не происходит.
Успокаивать калужан в соцсетях пришлось руководителю центра реабилитации диких животных «Феникс» Веронике МАТЮШИНОЙ.
— Собаки дома, у своего хозяина. Ему поставлено на вид, — ​рассказала она. — ​Так что прошу всех успокоиться, собаки — в вольере у своего владельца.
Оказалось, что в городе живёт шестеро заводчиков влчаков чешских. Собаки этой породы очень дорогие, стоимость щенка доходит до 1000 евро. Поэтому хозяева трясутся над каждой особью.
Вероника рассказала, что владелец напугавших весь город собак живёт в районе БСМП. Животные от него умудрились сбежать и стать героями не только региональных, но и федеральных СМИ. Однако привлечь к ответственности нерадивого заводчика не удастся.
В пресс-­службе УМВД по Калужской области пояснили, что участковый побывал у владельца. Но тот заявил, что его собаки все дома, никуда от него не сбегали. Доказать, что именно его животные бродили по центру города, полиция не может.
Мы также заглянули к этому заводчику. Дверь нам не открыли, а лишь через щёлку окна с нами согласилась побеседовать женщина.
— Вы уже третьи, кто к нам с этим вопросом приходит! — ​сказала она. — ​Это были не наши собаки. Наши один раз всего убежали, года три назад. И только потому, что, когда укладывали плитку, один из рабочих забыл закрыть калитку. Поведение собак зависит от воспитания: домой постороннего не пустят, но со своим хозяином они ведут себя доброжелательно, ни на кого не нападают.

Власти рассказали, что волкособаки трепали мёртвое животное, но местные жители нашли доказательства того, что это не так.

Невинная жертва
Специалисты по диким животным, ссыла­ясь на полицейских, сообщили, что влчаки не загрызли собаку на сквере Мира, а трепали мёртвое животное, сбитое машиной.
Однако жители дома, возле которого были сделаны жуткие кадры, уверены в обратном.
— Эту дворняжку мы всем двором несколько дней подкармливали, — ​рассказала нам местная жительница Екатерина. — ​Последний раз я её кормила около 11 часов вечера, а утром обнаружила кровь в том месте, где она сидела. Кровь была и на дороге у нашей машины. Её явно не сбили, а загрызли.
Екатерина нашла и владельца убитой собаки. Оказалось, что за несколько дней до случившегося пёс убежал от него во время прогулки. Пенсионер безуспешно пытался найти своё животное, пока его знакомые не опознали в дворняжке, которую трепал волк, его собаку.

Этот пёс стал жертвой стаи влчаков.

— Она прожила у меня, наверное, лет восемь. Пёс позитивный. Его гибель меня потрясала, он не заслуживал такой кары! — ​рассказал нам владелец загрызенной собаки Владимир Николаевич ЕГОРОВ. — ​Я считаю, что животные — ​это братья наши меньшие, они Богом нам даны. Виновник случившегося — ​хозяин влчаков. Я пришёл к дому, где была загрызена моя собака, хотел забрать её тело, похоронить у себя на даче. Но его уже не было. Коммунальные службы сказали, что не могут мне в этом помочь.
Пенсионер написал заявление в полицию с просьбой найти и наказать хозяина влчаков.

Бессилие власти
— Уверенности в том, что завтра ребёнок вый­дет из дома и его не загрызут собаки, нет, — ​считает жительница одного из домов на сквере Мира Екатерина. — ​После этой истории я купила газовый баллончик. С баллончиком провожаю ребёнка в школу.
— Как успокоиться, если завтра эти собаки опять случайно сбегут погулять? Хозяин не понёс никакого наказания за совершённое правонарушение и в следующий раз не понесёт! — ​возмущается наша читательница Мария.
— Почему собак не отловили и не усыпили? Может, хватит уже властям людей за идиотов держать? — ​спрашивает Денис НАЗАРОВ.
Действительно, эта история показала, что власти только на бумаге занимаются безнадзорными животными. А когда от них требуется экстренно принять меры, то предпочитают делать вид, что ничего страшного в городе не происходит: ​раз по центру бегала не стая волков, а стая собак, калужане могут спать спокойно.
На этой же неделе стая собак растерзала кота на Степана Разина. Животных отогнали, но кота спасти не удалось. При этом стая бездомных собак в районе Степана Разина, Никитина, Жукова уже давно беспокоит горожан. Животные забегают во дворы, устраиваются на детских площадках, агрессивно реагируют, если к ним приближаются люди.
Системно отловом животных в Калуге до сих пор никто не занимается. А значит, действительно, нет никакой гарантии, что в следующий раз стая собак не кинется на человека. 

 А в это время  
Истерия российского масштаба
Слух о волках докатился до Подмосковья, объясниться пришлось специалистам по диким животным из Королёва.
— Я молчала, пока наши любители собак не начали истерию. И пока эта истерия не докатилась до меня лично, — ​пишет на своей странице в Facebook владелец кинозообазы «Дом волка» Вия ЛИСИЦИНА. — ​По словам и энергичным постам господ кинологов и прочих шумных людей, волки оккупировали Калугу, но, как выяснилось, не только этот прекрасный древний город, но и наш Королёв. Звонит мой хороший приятель-­сосед: «Вия, по Королёву три волка бегают». Я ему — спокойно: «Не по Королеву, а по Калуге. И не волки, а собаки». Через 10 минут ко мне звонок из Министерства сельского хозяйства, коварно так: мы, типа, сейчас к вам приедем волков проверять. Через 10 минут уже приехали. Проверяют волков…
Теперь о главном: ну что вы волков обсуждаете, вообще не зная поведенческих сценариев этих зверей?
Волк — ​уши маленькие, аккуратные, затянутые, морда — ​сухая. Формат туловища — удлинённый. Поведение — ​быстрые бесшумные движения, приседание на лапах. Постоянно оглядываются. Никогда не фиксируются на месте.
Мёртвая собака. Они бы её утащили в безопасное место. Они никогда не будут жрать собаку на глазах у всего честного народа.
Влчак — ​короткий формат, мясистые большие овчарочьи уши, тяжёлые движения, серая мягкая шерсть.
А то, что хозяева не хотят признаваться… А вы признаетесь при такой шумихе? 



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